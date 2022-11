Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 21 novembre

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: OGGI SI PARTE CON L’INGHILTERRA!

Ieri la partita inaugurale Qatar Ecuador ha aperto le danze, da oggi in poi sarà importante per tutti gli appassionati fare grande attenzione al calendario dei Mondiali Qatar 2022, perché si entra nel vivo di una fase a gironi che sarà ancora più compatta del solito, perché ci saranno tre giorni in meno rispetto alle precedenti edizioni per disputare le ben 48 partite che compongono la prima parte dei Mondiali di calcio. Oggi ci saranno tre partite perché abbiamo avuto “l’anticipo” di ieri, da domani addirittura marcerà al ritmo di quattro partite al giorno senza eccezioni, fino a venerdì 2 dicembre.

Quindi dovremo aspettare domani per avere la prima partita nella fascia mattutina, oggi invece il calendario dei Mondiali Qatar 2022 si aprirà alle ore 14.00 italiane (in Qatar sarà tutto avanti di due ore) con Inghilterra Iran, che si disputerà presso lo Stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan come prima partita del girone B, che vedrà logicamente favoriti gli inglesi di Gareth Southgate, che sperano di interrompere a quota 56 anni il digiuno di successi per la Nazionale dei Tre Leoni e intanto devono superare gli asiatici per mettere in discesa la strada verso gli ottavi.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Secondo appuntamento odierno nel calendario dei Mondiali Qatar 2022 sarà quello alle ore 17.00 italiane, quando presso lo Stadio Al-Thumama della capitale Doha avrà luogo Senegal Olanda, la partita che completerà la prima giornata del girone A con le due Nazionali forse più forti del raggruppamento: il Senegal deve infatti onorare lo status di campione d’Africa in carica, mentre l’Olanda dopo la dolorosa assenza del 2018 vuole tornare su livelli di eccellenza che ha avuto anche in un recente passato, come confermano il secondo posto del 2010 e il terzo del 2014.

In prima serata, il calendario dei Mondiali Qatar 2022 ci proporrà ancora un appuntamento, che servirà per chiudere la prima giornata del girone B: si giocherà infatti alle ore 20.00 italiane Usa Galles presso lo Stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, un incrocio tutto anglosassone nel gruppo che d’altronde comprende anche l’Inghilterra. Forse è la partita sul cui esito potrebbe essere più difficile sbilanciarsi, speriamo che chiuda in bellezza il primo giorno nel quale i Mondiali Qatar 2022 ci faranno compagnia per molte ore…

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, PROGRAMMA E ORARI OGGI 21 NOVEMBRE

Ore 14.00 Inghilterra Iran (girone B)

Ore 17.00 Senegal Olanda (girone A)

Ore 20.00 Usa Galles (girone B)











