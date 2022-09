Calendario scolastico 2022-2023/ Alto Adige, Sicilia: quando inizia la scuola? Date

Settembre è arrivato e come ogni anno già dai primi giorni del mese si comincia a pensare al rientro sui banchi. Il calendario scolastico dice che nelle prime regioni si comincerà già a partire da lunedì 5 settembre. Il rientro alle lezioni dopo le vacanze estive sarà anticipato per l’Alto Adige e nella scuola dell’infanzia in Lombardia e nella provincia di Trento: ripartiranno anche tutte le scuole nella provincia autonoma di Bolzano.

Si partirà invece il 12 settembre in Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia , Piemonte, Trentino, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre via alle scuole in Campania. Tante regioni vedranno il via il 14 settembre: parliamo di Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Il 15 settembre si torna sui banchi nel Lazio, in Emilia Romagna e in Toscana. Inizio tardivo in Sicilia e Valle D’Aosta, il 19 settembre.

Calendario scolastico: chiusure e…

Il calendario scolastico parla di chiusure nei giorni festivi del 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, 9 aprila (Pasqua) e il giorno seguente (Lunedì dell’Angelo), 25 aprile per la festa della Liberazione, 1 maggio per la festa del Lavoro e 2 giugno per la festa della Repubblica. A questi giorni di vacanza si andranno ovviamente ad unire altre giornate per Natale e Pasqua, oltre che alcune per i ponti. Il ritorno tra i banchi dovrebbe essere diverso rispetto a quelli appena passati per quanto riguarda le misure anti Covid. Non ci sarà più infatti la rigidità degli anni passati: si potrà stare in classe senza mascherina e si potrà riavere il compagno di banco senza obbligo di distanziamento. Resterà vietato l’accesso a scuola a coloro che sono positivi al Covid o che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5° e che dunque potrebbero essere positivi pur senza saperlo. Draghi risponde a studente: gli aveva inviato tesina su di lui/ "Spero di ispirarti"

