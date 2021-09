Calendario Serie D 2021-22/ Sorteggio giornate e partite dei 9 gironi alle ore 12

CALENDARIO SERIE D: OGGI IL SORTEGGIO DI GIORNATE E PARTITE

Dopo la rocambolesca pubblicazione della composizione gironi per la quarta serie italiana, ecco che oggi 9 settembre 2021, dalle ore 12.00 circa verrà finalmente pubblicato il calendario della Serie D 2021-22. Con gran ritardo dunque riparte anche la quarta serie del calcio italiano e vi è gran attesa per scoprire giornate e partite che ci accompagneranno a partire da domenica 19 settembre, data di inizio ufficiale della nuova stagione regolare. Le indicazioni fin qui ricevute per quello che sarà la prossima stagione del dilettanti sono davvero poche e speriamo che con il prossimo cominciato la Lega ci aiuti: segnaliamo infatti che oggi non vi sarà alcun evento o cerimonia, ma tutte le informazioni che ci servono per cominciare il nuovo anno saranno fornite dalle ore 12.00 circa solo dal sito ufficiale della lega, probabilmente tramite un comunicato, dove verrà spiegato il calendario della Serie D 2021-22 per i nove gironi.

DIRETTA CALENDARIO GIRONI SERIE D/ Ecco i nove gruppi: 1^ giornata il 19 settembre

CALENDARIO SERIE D 2021-22: PARTENZA IN SALITA PER I DILETTANTI

Dati i tempi molto stretti (il 19 settembre è fissata la prima giornata e già questa domenica è club affronteranno il primo turno preliminare della Coppa Italia), non ci sorprende che la Lega abbia evitato di imbastire un vero evento e abbia scelto di pubblicare il calendario della Serie D 2021-22 direttamente, senza troppe cerimonie, sul proprio sito ufficiale. Il momento è complicato: impostato un campionato da ben 172 club divisi in nove gironi, nelle ultime settimane è stata gran confusione tra ricorsi di club esclusi ai tribunali sportivi, ripescaggi, rinunce (l’ultima è della Manzanese, occorsa pochi giorni fa) e nuove iscrizioni e pure è stato ben complicato per la federazione fissare i nove gruppi (e in tal senso non sono mancate affatto le polemiche, per il mancato rispetto del criterio geografico). Da qui inevitabili ritardi e problemi nella compilazione del calendario della nuova stagione, per cui dunque vi è attesa ma anche preoccupazione. Pure a breve i nostri timori avranno risposta: non chiesa che attendere comunicazione della Lega, che oggi pomeriggio provvederà a diramare il calendario della Serie D 2021-22 con partite e giornate dalla nuova stagione.

LEGGI ANCHE:

Diretta presentazione calendario Serie D 2020-21/ Ecco tutte le giornate e le partiteDIRETTA/ Calendario Serie D streaming video e tv, ecco i gironi: Bari nel gruppo I, Avellino nel G

© RIPRODUZIONE RISERVATA