DIRETTA CALENDARIO GIRONI SERIE D/ Streaming tv, sorteggio: l’anno scorso

DIRETTA CALENDARIO GIRONI SERIE D: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta del calendario di Serie D, possiamo anticipare il sorteggio ricordando quello che era successo l’anno scorso. Intanto, a causa della pandemia e delle tantissime partite saltate domenica dopo domenica, la Lega Dilettanti aveva ad un certo punto disposto che il regolare calendario del campionato si fermasse, consentendo di recuperare i vari match; non solo, per tutta la stagione si è giocato ogni tre giorni con costanti turni infrasettimanali di mercoledì, rendendo ancor più sfiancante il cammino dei club. Ad un certo punto la Lega ha anche disposto la cancellazione dei playout, facendo retrocedere solo le squadre che sarebbero scese direttamente in Eccellenza; alla fine dai 9 gironi sono uscite, come squadre promosse, Gozzano, Seregno, Trento, Fiorenzuola, Montevarchi, Campobasso, Monterosi, Taranto e Acr Messina. Di queste però il Gozzano non si è iscritto al prossimo campionato di Serie C, e sarà ancora ai nastri di partenza della Serie D; le altre invece hanno realmente fatto il salto, insieme a squadre che sono state riammesse o ripescate per completare gli organici della terza divisione. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta presentazione calendario Serie D 2020-21/ Ecco tutte le giornate e le partite

DIRETTA CALENDARIO GIRONI SERIE D: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del calendario dei gironi di Serie D non sarà disponibile: l’evento però potrà essere seguito, perché la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di renderlo fruibile a tutti attraverso i social network. Nello specifico, sarà una diretta streaming video sulla pagina ufficiale di Facebook: la trovate all’indirizzo facebook.com/LegaDilettanti e naturalmente sarà consultabile senza costi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU FACEBOOK

DIRETTA/ Calendario Serie D streaming video e tv, ecco i gironi: Bari nel gruppo I, Avellino nel G

IL SORTEGGIO E GLI ACCOPPIAMENTI

La diretta del calendario di Serie D 2021-2022 scatta oggi, martedì 7 settembre, alle ore 13:00. Finalmente verranno rivelati i gironi che comporranno il campionato di quarta divisione: come sempre l’estate ha portato grande incertezza tra rifiuti, ritiri, mancate iscrizioni e ripescaggi ma finalmente ci siamo, con un annuncio non troppo anticipato la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sapere che questo è il giorno giusto per scoprire quale sarà il cammino delle varie squadre in un campionato che si preannuncia parecchio lungo e ingarbugliato, e che porterà 9 squadre – quelle che vinceranno i raggruppamenti – alla promozione in Serie C.

Calendario Serie D/ Sorteggiati i turni: la prima giornata dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Oggi nel sorteggio del calendario scopriremo quindi in quali gironi saranno inserite le varie società che partecipano alla stagione; tecnicamente sarà una divisione su base regionale ma le sorprese potrebbero non mancare, dunque mentre aspettiamo la diretta del calendario di Serie D possiamo fare un rapido riassunto di quelle che sono le premesse per la stagione e il funzionamento del 2021-2022 per il torneo di quarta divisione.

DIRETTA CALENDARIO GIRONI SERIE D: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del calendario dei gironi di Serie D dunque sta per animare la giornata di martedì. Il campionato di quarta divisione è organizzato, come detto, su base regionale: è composto da 9 gironi che ovviamente hanno la consueta formula del “round robin” (tutte sfidano tutte in partite di andata e ritorno) e la complicazione deriva dal fatto che solo una squadra per raggruppamento ottiene la promozione in Serie C. Da questo punto di vista non ci sarebbero differenze rispetto alla Lega Pro, se non che qui i playoff – che sono molto più brevi, e riguardano le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione – valgono solo per stilare una ideale graduatoria per i ripescaggi.

E’ infatti una triste realtà quella di società che anno dopo anno non riescono a iscriversi alla Serie C, e infatti anche in questo 2021-2022 abbiamo avuto club che, dovendo giocare la Serie D, si sono ritrovati al piano di sopra. Che poi ci siano arrivati senza particolari meriti di campo è un altro discorso; ora a noi non resta che vedere quello che succederà nella diretta del calendario di Serie D 2021-2022, e come saranno composti i 9 gironi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA