Call of Duty Warzone disponibile da oggi/ Gratis per tutti su Pc, Ps4 e Xbox One

A partire dalle ore 16:00 di oggi pomeriggio, martedì 10 marzo, sarà possibile giocare a Call of Duty Warzone. Si tratta della modalità Battle Royale del famoso sparatutto di Activision e Infinity Ward, che sarà completamente free to play, quindi gratis. Come ricordano i colleghi di Tomshow.it, il gioco verrà rilasciato su personal computer attraverso Battle.net, ma anche sulle console PlayStation e Xbox One. Niente da fare invece per Nintendo Switch. Come accennato sopra, sarà inoltre in versione “stand-alone”, free to play, quindi giocabile anche se non si è in possesso di Modern Warfare. Inoltre, per giocarci, non sarà necessario essere abbonati online, di conseguenza non servirà essere clienti di PS Plus o Xbox Live Gold. Per gli abbonati al servizio di Playstaion, comunque, sarà disponibile un pacchetto bonus, per ora ancora sconosciuto.

CALL OF DUTY WARZONE: LE MODALITÀ BOTTINO E BATTLE ROYALE

Call of Duty Warzone verrà rilasciato alle ore 16:00 di oggi per chi già possibile Modern Warfare, mentre tutti gli altri potranno iniziare a scaricare il gioco dalle ore 20:00 di questa sera. Il file sarà pesante all’incirca 20 giga byte se sarete già in possesso di Modern Warfare, altrimenti vi dovrete scaricare un file mastodontico di circa 80/100 gb, ma ne varrà la pena, o per lo meno, questo è quanto sostengono gli sviluppatori. Il gioco sarà sviluppato su una mappa in cui ci saranno luoghi già visti in Modern Warfare Ground War e Special Ops e permetterà di far giocare in contemporanea ben 150 giocatori diversi. Inoltre, la mappa sarà molto variegata, con delle zone rurali e altre più urbane, e di conseguenza saremo invogliati ad esplorarla nella sua totalità. Le due modalità di gioco principali saranno “Bottino” e “Battle Royale”: nel primo caso giocheremo in una squadra di tre giocatori e cercheremo di recuperare quanto più denaro possibile. Nel secondo caso, invece, il nostro team (sempre 3 i player), dovrà essere tutti gli altri e rimanere in vita per ultimo.

