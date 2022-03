Calma, Chi è il concorrente di Amici 2022/ Elodie ammicca?

Chi è Calma, il concorrente del serale Amici 2022

Uno dei protagonisti del serale Amici 21, per la sezione canto, è Calma al secolo Marco Barbieri. Si tratta di un cantante originario di Pesaro, che ha 23 anni. All’età di 5 anni comincia ad approcciare lo studio della musica e la scrittura, dal momento che il padre suona la chitarra, per poi trasferirsi a Londra all’età di 18 anni. Ed è nel cuore della magica London city che Marco in arte Calma conquista una borsa di studio, per poi debuttare in musica nel mondo dei concerti live.

Il percorso di Calma ad Amici 21: Anna Pettinelli lo scoglio più duro

Marco in arte Calma entra a far parte della competizione del talent di Maria De Filippi perché fortemente voluto da Rudy Zerbi, che gli attribuisce originalità nella scrittura e una spiccata maturità artistica. Il suo singolo Routine è uno dei più apprezzati dalle radio e dal pubblico, tra gli inediti lanciati dai cantanti ad Amici 21. Tuttavia, lo scoglio da superare al talent per lui è rappresentato da Anna Pettinelli, che non lo ritiene all’altezza del serale né dei suoi pupilli Albe e Crytical. “Più che Calma dovrebbe chiamarsi trasparenza” è l’affondo della Pettinelli in vista del serale. Il giovane, dal graffiato vocale più unico che raro, si fa ai grandi protagonisti del cantautorato made in Italy, basti pensare alla cover registrata sulle note di Falco a metà di Gianluca Grignani. Voto di ammissione al serale per Calma: 8

Curiosità su Calma: squadra di appartenenza al serale di Amici 2022

Tra le altre curiosità, Calma è passato al centro della cronaca rosa per l’apparizione tv al pre-serale di Amici 21 di Elodie, occasione in cui, poco prima di coprire il ruolo di giudice della gara cover, le a quanto pare ha spifferato all’orecchio di Maria De Filippi una vaga somiglianza tra lui ad un storico ex. Nel web non si sono risparmiati rimandi ai due ex di Elodie, Lele Esposito e Marracah, tanto che c’è chi tra gli utenti sarebbe pronto a scommettere che Calma abbia fatto in qualche modo colpo sulla cantante. Al serale Calma fa parte del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in squadra con i cantanti LDA; Luigi, Gio e i ballerini Leo, Carola e Michele. Su Spotify Italia, Calma vanta oltre 37mila ascoltatori mensili ad un passo dal via al serale di Amici 21.











© RIPRODUZIONE RISERVATA