“Calo demografico? Migranti non sono soluzione”/ Vermeren: “Stop emigrazione e incentivi natalità”

Pierre Vermeren, storico francese, ha pubblicato un ragionamento sulle pagine del quotidiano Le Figaro, analizzando la percezione comune che i migranti possano essere una soluzione contro la crisi demografica. Percezione ripresa più volte anche in Italia e che recentemente in Francia è stata oggetto di un rapporto sulla demografia redatto dall’Insitut Montaigne che con toni catastrofici denuncia la sempre minore quantità di nascite.

Secondo il rapporto, insomma, l’arrivo di migranti sarà l’unica ragione che porterà ad un aumento della popolazione francese, investita da una profonda crisi demografica che tocca moltissimi paesi nel mondo. I fenomeni migratori, infatti, sono aumentati nell’ultimo anno e secondo il rapporto nei prossimi anni, in cui ci saranno 100mila francesi in meno all’anno, arriveranno circa 170mila richiedenti asilo, che colmeranno anche la lacuna delle nascite, stimate in 1,8 figli per donna. Una tesi, quella della crisi demografica invertita grazie ai migranti, a cui lo storico Vermeren non crede, soprattutto perché il rapporto non considera la più importante delle variabili demografiche, ovvero le persone e il loro volere, che non può essere ridotta a dati, numeri e curve.

Vermeren: “Contro la crisi demografia impediamo l’emigrazione e incentiviamo le nascite”

Insomma, se Vermeren per smentire il rapporto che riconosce nei migranti la soluzione alla crisi demografica basterebbe anche solo considerare il volere del popolo francese, sempre meno interessato a procreare, per le ragioni più disparate. Tra queste, spicca sicuramente l’incertezza sul destino del pianeta, ma anche gli aumenti al costo della vita, che creano un ampio fenomeno emigratorio, specialmente nei giovani, che sono le spalle su cui si reggerà il futuro della Francia.

In Francia, però, spiega Veremeren, quel modello familiare che potrebbe essere la vera soluzione alla crisi demografica, al posto dei migranti, è stato “destabilizzato attraverso decenni di politiche sociali, con il risultato di un aumento delle famiglie monoparentali”. Sono sempre le autorità a suggerire ai giovani francesi di non fare figli, per “preservare il pianeta”, mentre tendono anche a sostenere, spiega lo storico, che “non si possono creare bambini con decreti o assegni“. Ma questa, e non i migranti, sarebbe la vera soluzione alla crisi demografica, perché secondo Vermeren sono “molti i francese che limitano le loro dimensioni familiari per mancanza di mezzi“.

