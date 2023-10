“Cambiamento climatico? Concetto astratto, la gente non capisce”/ L’economista: “Con la crisi idrica invece…”

Mazzucato: “L’obiettivo di vaccinare il mondo è fallito”

Mariana Mazzucato, professoressa di Economia dell’innovazione e del valore pubblico all’Università di Londra, è intervenuta nel corso di una conferenza del World Economic Forum dove ha parlato della più importante sfida che aspetta l’umanità nell’immediato futuro, ovvero la crisi climatica. Questa, secondo il forum, scatenerà presto una guerra per l’approvvigionamento idrico delle popolazioni mondiali, a discapito ovviamente dei cittadini poveri, mentre non colpirà le cosiddette “élite”.

TRANSIZIONE GREEN/ "Posti di lavoro, Cina, salute e ambiente: ecco la mia verità sull’auto elettrica"

Secondo Mazzucato, il “cambiamento climatico” è un concetto “troppo astratto” per essere compreso dell’interezza delle persone nel mondo, ma differente sarà la “crisi idrica“, più semplice da comprendere “anche per un bambino che gioca a calcio e, dopo la partita, ha sete“. Secondo l’economista, “con il piano di vaccinare il mondo contro il covid abbiamo fallito” e non possiamo permetterci di commettere lo stesso errore con la crisi climatica, sottolineando come spostare le discussioni mondiali sulla crisi idrica potrebbe aiutare le persone a capire meglio l’emergenza. “Mettere in evidenza l’acqua”, spiega Mazzucato, “come bene comune globale, e spiegare cosa significhi lavorare insieme in una prospettiva globale, ma anche di interesse personale”, metterà tutti d’accordo sull’importanza di combattere la crisi climatica, rendendo palese a tutti come può affliggere l’umanità, rendendo pressoché impossibile la vita.

100mila armeni scappano dalla guerra nel Nagorno/ La Verità: "Ignorati perché all'UE serve il gas azero"

Chi è Mariana Mazzucato: economista e membro della Pontificia Accademia

Mariana Mazzucato oltre ad essere un’economista dalla indiscussa fama ed importanza mondiale, è anche stata insignita Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, la nostra onorificenza più importante, oltre ad aver ricevuto il Premio John von Neumann nel 2020, il Premio Madame de Staël per i Valori Culturali delle All European Academies nel 2019 e il Premio Leontief per le Avanzate frontiere del pensiero economico nel 2018. Una carriera ricca di premi e riconoscimenti per l’importanza che Mariana Mazzucato ha nell’economia e nel pensiero economico mondiale e recentemente impreziosita ulteriormente dalla nomina, da parte di Papa Francesco, a membro della Pontificia Accademia per la Vita come riconoscimento per aver portato “più umanità” nel mondo.

LEGGI ANCHE:

Bonus contatori 2023/ Come funziona l'aiuto alle famiglie? (2 ottobre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA