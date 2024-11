Nella giornata di giovedì 28 novembre 2024 la Camera di Commercio di Spagna in Italia ha celebrato, nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, il 70esimo anniversario dalla sua fondazione – che risale, appunto, al 1953 – in concomitanza con l’assegnazione dei Premi Camera Spagna-Italia giunti nel frattempo alla loro 18esima edizione: un’occasione importante che ha riunito nel capoluogo lombardo tutti i vertici della Camera di Commercio di Spagna in Italia – a partire ovviamente dal presiedete Luigi Patìmo -, l’ambasciatore spagnolo nel nostro paese Miguel Fernández-Palacios e l’ex premier (oggi nel corpo accademico della IE School di Madrid) Enrico Letta.

Ad oggi – dopo 70 anni dalla sua fondazione – la Camera di Commercio di Spagna in Italia può vantare un parco di circa 200 aziende associate con una forza lavoro di addirittura 55mila dipendenti complessivi e un fatturato totale di quasi 27 miliardi di euro solamente lo scorso anno che l’hanno resa un vero e proprio punto di riferimento per le aziende che operano – con eccellenti risultati – su entrambi i mercati: proprio queste ultime sono finite al centro della premiazione, pensata per essere un riconoscimento per le imprese italo-spagnole che si sono distinte in alcuni settori chiave come la sostenibilità, l’internazionalizzazione e la transizione digitale.

Entrando subito nel merito delle sei aziende premiate della Camera di Commercio di Spagna in Italia, vale la pena partire dal BFF Banking Group titolare del ‘Premio all’investimento italiano in Spagna‘, passando poi – nell’ambito del ‘Premio all’innovazione‘ – alla Cellnex specializzata in telecomunicazioni e premiata per il suo rivoluzionario progetto dell’Acquedotto Pugliese; mentre nell’elenco non mancano neppure la Minsait e la Mango vincitrici – rispettivamente – del ‘Premio alla trasformazione digitale‘ e del ‘Premio all’internazionalizzazione‘, con la Minor Hotels Europe & Americas e la Retelit che hanno vinto il ‘Premio alla responsabilità sociale e valori d’impresa‘ e il ‘Premio alla sostenibilità‘.

Luigi Patìmo: “La Camera di Commercio di Spagna in Italia per stimolare le relazioni tra i due paesi”

“Il settantesimo anniversario della nostra Camera di Commercio di Spagna in Italia – spiega all’evento milanese il presidente Luigi Patìmo – rappresenta un traguardo straordinario” utile a “celebrare e riflettere sull’importanza delle relazioni economiche e culturali” tra i due paesi da tempo “impegnati nei principali settori dell’economia“, citando in particolare “le infrastrutture, le energie rinnovabili e il turismo“; mentre sui Premi Camera Spagna-Italia ha ricordato che si tratta di un modo per “riaffermare la nostra mission, che è quella di supportare le imprese, creare opportunità di crescita condivisa e consolidare [la] cooperazione“.

Dal conto suo – invece – all’evento milanese della Camera di Commercio di Spagna in Italia l’ambasciatore Miguel Fernández-Palacios ha ricordato che “le relazioni economiche e commerciali tra Spagna e Italia testimoniano la solidità del rapporto tra i nostri Paesi“; passando poi subito la palla ad Enrico Letta che ha posto l’accento sul “significativo” traguardo del 70esimo anniversario per “celebrare non solo il passato, ma anche il futuro” nel segno di una positiva collaborazione per “affrontare insieme le sfide globali” contribuendo – anche in vista della “nuova legislatura europea” – a “consolidare un’Europa più forte, innovativa e sostenibile“.