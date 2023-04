Camila Cabello e Shawn Mendes stanno di nuovo insieme?/ Bacio galeotto al Coachella…

Sarà un’estate d’amore per Camila Cabello e Shawn Mendes? Un anno dopo la loro rottura, i due cantanti internazionali amatissimi dal pubblico sono stati avvistati di nuovo insieme al Coachella Valley Music and Arts Festival, il noto evento famoso in tutto il mondo che si è svolto negli ultimi giorni.

I fan stanno letteralmente impazzendo dopo alcune foto e video che stanno girando online, convinti che Camila e Shawn siano di nuovo una coppia dopo un lungo anno in cui sono stati lontani l’uno dall’altra. Sarà proprio così? Ecco tutte le teorie che si sono diffuse sul web in queste ultime ore.

Camila Cabello e Shawn Mendes di nuovo insieme?

Il Festival Coachella è uno degli eventi più cool per quanto riguarda il panorama musicale, soprattutto negli USA. A questa serie di concerti live partecipano sempre tante star e quest’anno anche Camila Cabello e Shawn Mendes hanno deciso anche loro di andare a divertirsi lì per una sera. I due, famosa ex coppia del mondo dello spettacolo musicale, durante la prima serata hanno ballato insieme e, come mostrano alcune foto e video pubblicati online, si sono scambiati un bacio pieno di passione.

Una scena che ha sconvolto letteralmente tutti i loro fan, che hanno subito lasciato numerosi commenti sotto a un post Instagram della cantante di “Bam Bam”, teorizzando un ritorno sicuro della coppia. Secondo quanto riportano alcuni siti web statunitensi, come Page Six, Camila e Shawn sono stati visti insieme anche dopo il concerto live del Coachella, mentre chiacchieravano intimamente e bevevano drink con un gruppo di amici. La loro storia sarà davvero rinata? Lo scopriremo solo con il tempo, al momento ci piace pensare di sì.

Camila Cabello e Shawn Mendes: la loro storia d’amore

I due giovani cantanti Camila Cabello, 26 anni, e Shawn Mendes, 24 anni, sono stati insieme per due anni, facendo sognare milioni di fan in tutto il mondo che li hanno amati tantissimo in quel periodo. La cantante ha incontrato il collega grazie alla collaborazione per la canzone “Senorita”, una vera e propria hit che li ha uniti sia professionalmente che intimamente.

La coppia è uscita allo scoperto a settembre del 2019 e da allora hanno dimostrato più e più volte il loro grande amore, che raccontavano anche attraverso le pagine social. Poi nel 2021, il 18 novembre, Camila e Shawn hanno annunciato la loro separazione, scioccando tutti. Il messaggio che pubblicarono fu questo: “Hey ragazzi, abbiamo deciso di finire la nostra romantica relazione, ma l’amore che abbiamo l’un l’altro come esseri umani è più forte che mai. Abbiamo iniziato la nostra relazione come amici e continueremo ad essere amici. Apprezziamo il vostro supporto dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn”. Ora c’è di nuovo speranza nei fan dei due giovani artisti, che sperano in una nuova e ancora più forte storia d’amore.

