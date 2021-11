Shawn Mendes e Camilla Cabello si lasciano/ L’annuncio su Instagram, ecco perchè…

Il cantante canadese Shawn Mendes e la cantante cubana Camilla Cabello si sono lasciati e hanno annunciato via social la loro rottura a tutti i fan. Attraverso una storia su Instagram il cantante ha parlato della fine della loro relazione anche se “L’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai”.

Shawn Mendes e Camilla Cabello sembrano aver capito di non poter funzionare come coppia senza però mettere in dubbio il loro affetto reciproco, infatti il cantante ha voluto ribadire: “Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere best friends. Abbiamo apprezzato il vostro supporto fin dall’inizio e continueremo a farlo”.

Shawn Mendes e Camilla Cabello annunciano la separazione su Instagram

Prima della loro relazione Shawn Mendes e Camilla Cabello erano migliori amici, la cantante infatti aveva parlato pubblicamente del rapporto speciale che la lega al cantautore canadese sempre attraverso una lettera sui suoi profili social e a giugno 2020 i due cantanti erano usciti allo scoperto annunciando come la loro amicizia si fosse trasformata in amore attraverso la pubblicazione di un video di un loro bacio che anticipava il videoclip del loro successo Senorita.

Sui social i fan della coppia non ha reagito bene alla loro rottura manifestando su Twitter la loro tristezza per la fine della loro relazione, che all’inizio del 2021 sembrava dovesse concludersi con un matrimonio, mostrandosi stupefatti di come la coppia solo fino a due settimane fa fossero insieme e felici per festeggiare Halloween.

