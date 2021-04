Camilla, figlia di Brando Giorgi Vs Awed/ “Schifo d’uomo? Sciacquati la bocca!”

Camilla Giorgi, la figlia di Brando, fa il suo esordio in Tv alla grande. La 19enne è in studio all’Isola dei Famosi 2021 insieme alla madre e moglie di Brando e chiede di intervenire in collegamento con la palapa dopo aver ascoltato questa sera e negli scorsi giorni le critiche. In diretta Ubaldo Lanzo scaglia dure parole contro Brando: “Lui fa tanto il santarello di stoca*** ma ha sputato su tre piatti: sui Burinos, i Rafinados e su di noi. L’abbiamo sfamato, ha parlato contro tutti, e ancora co sta faccia viene a fare il fig*? Ma anche no! Meglio nemico che traditore! Ti ho detto sempre di parlare chiaro. Se volevi fare l’Isola da solo ti prendevi la pentola, il coltello e le tue cose e te ne andavi a fanc*lo in fondo all’Isola!” Ma trova la replica di Camilla: “Vorrei dire a Ubaldo che è lui a sputare nel piatto in cui ha mangiato, perché finora io ho sentito solo parole positive di mio padre nei tuoi confronti”.

BRANDO GIORGI/ "Con 3 discussioni sull'isola resisti come un gatto in tangenziale"

Camilla Giorgi contro Awed: “sciacquati la bocca prima di parlare di mio padre!”

Camilla Giorgi ne ha però anche e soprattutto per Awed. “Tu hai 25 anni, io ne ho 19 ma ti vorrei chiedere di moderare i termini! Hai detto di mio padre che è uno schifo d’uomo, sciacquati la bocca prima di parlare di lui!” Chiuso il collegamento con la palapa, l’agguerritissima Camilla continua con un ultimo chiarimento: “Visto che si sta sollevando anche il polverone del nuovo Raz Degan, chiariamo che lui subito ha detto che non era il suo intento.”

LEGGI ANCHE:

Brando Giorgi vs Gilles Rocca all'Isola dei Famosi/ "Lo mando a casa a calci in cu*o"Beppe Braida lascia l'Isola dei Famosi, Brando lo snobba!/ Gilles Rocca: "Hai fatto una cosa indegna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA