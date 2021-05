Brando Giorgi/ “Ho rischiato di perdere la vista”, moglie Daniela “nostra figlia…”

Brando Giorgi ha fatto ritorno in Italia dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi dove non sono mancate le polemiche. A causa di un incidente all’occhio, l’attore ha dovuto fare ritorno in Italia dove si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Oggi Brando con la moglie Daniela Battizzocco sono intervenuti a Domenica Live. “Che emozione!”, ha esclamato la donna dopo il suo ingresso in studio. “Se sono all’Isola è grazie alla tua ospitata”, ha svelato l’ex naufrago rivolgendosi alla conduttrice Barbara d’Urso. Dopo molti anni di fidanzamento, solo nel 2018 Brando ha sposato la sua Daniela, come svelato a Domenica Live. Dopo la sua partenza all’Isola la moglie si è detta molto felice. Purtroppo però proprio in Honduras gli è accaduto un brutto incidente all’occhio che lo ha costretto al ritiro.

L’attore ha rischiato seriamente di perdere la vista ma fortunatamente l’operazione è andata molto bene. “Me ne sono accorto perché all’improvviso non vedevo più dall’occhio destro. Mi si è staccata la retina in tre punti”, ha spiegato Brando Giorgi. L’operazione è durata un’ora e mezza sotto anestesia locale. “Mi son trovato nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore sul lettino operatorio”, ha ammesso.

BRANDO GIORGI E LA MOGLIE A DOMENICA LIVE

Adesso Brando Giorgi prende degli antidolorifici. Quando potrà togliere gli occhiali da sole? Brando lo ha fatto nello studio di Domenica Live per pochissimi istanti. Parlando della figlia super battagliera, l’attore ha commentato: “E’ un orgoglio”. Alla coppia non poteva mancare un messaggio dei loro due figli: “Papà non deve sentirsi solo”, ha detto proprio la figlia con addosso anche lei e il fratello degli occhiali da sole. I due hanno fatto gli auguri alla madre per la Festa della mamma. “Papà fai vedere chi sei, sei forte!”. “Vorrei fare un plauso a tutti gli ingegneri silenziosi”, ha commentato Brando riferendosi al dispositivo che ridarà la “vista” ad Annalisa Minetti. Parlando della figlia e della reazione avuta in studio all’Isola, Daniela ha spiegato: “A lei stava per venire un esaurimento nervoso!”. Infine notizia choc: “tuo marito ha baciato un’altra donna in bocca”, ha svelato Barbara d’Urso, “Valeria Marini!”. Quindi le immagini tratte da un film del passato.

