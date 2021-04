Camilla, figlia di Massimo Ghini/ “Grande emozione stare sul set insieme a lui”

Massimo Ghini, ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei suoi figli e dell’ex moglie Nancy Brilli. Ad incantare tutti soprattutto la sua splendida figlia Camilla, nata dal secondo matrimonio di Ghini con Federica Lorrai. Classe 1994, Camilla ha un gemello di nome Lorenzo ed ha 27 anni. Purtroppo la storia d’amore tra i loro genitori è finita quando i due avevano soltanto 10 mesi. “Quando eravamo piccoli andavamo spesso sui set di papà e lì era un mondo magico.” ha raccontato Camilla dietro le quinte di Canzone Segreta. Lorenzo ha sottolineato quella che era anche per lui una grande emozione: “Immagina un ragazzino entrare in un mondo così di favole, di storie raccontate. Per me era tutto fantastico e lui mi ha trasmesso questa passione”. Un grande amore e una forte stima quella che lega Camilla a suo padre Massimo: “Un aggettivo per descriverlo? Posso dire solo che papà c’è, non un aggettivo ma questo. Lui c’è sempre!” ha ammesso sul palcoscenico di Rai 1 alla fine di un momento molto toccante.

MASSIMO GHINI/ Sorpresa dei figli a ‘Canzone segreta’: “È un tipo brillante, ma…”

