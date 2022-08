Camilla Mangiapelo tradita da Riccardo Gismondi?/ L’ex Uomini e Donne svela…

Camilla Mangiapelo rompe con Riccardo Gismondi dopo sei anni d’amore: “La cosa è delicata”

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono conosciuti e innamorati negli studi di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate del dating show ha vissuto sei anni di amore intenso, dopo il quale hanno deciso di separarsi. I due sono sempre stati abbastanza riservati sulla loro vita sentimentale e non hanno, dunque, fatto grandi annunci sui social.

Camilla Mangiapelo incalzata dai fan su Instagram, ha risposto al gossip sulla rottura: “Questo è l’unico argomento di cui non parlerò mai. Non cambia ciò che ho già detto. La cosa è personale e delicata, nulla su cui potrei ami speculare“. L’ex volto di Uomini e Donne sta riprendendo piano piano in mano la sua vita, ma vive emozioni contrastanti: “Ci vuole del tempo per ritrovare i propri equilibri”.

Camilla Mangiapelo risponde all’ipotesi di tradimento

Camilla Mangiapelo, dopo aver confermato la rottura con Riccardo Gismondi, rompe il silenzio rivelando alcuni dettagli sulla fine della storia: “Partendo dal presupposto che il passato non si rinneghi per nessun motivo, il tempo dà risposte e notizie che ti fanno cambiare considerazione sulle cose e sulle persone. C’è chi merita di essere portato nella tasca a destra in alto e chi invece nemmeno sotto la suola delle scarpe”.

Alla domanda di una follower che le chiede se sia stata tradita, Camilla Mangiapelo risponde: “Piano piano sta uscendo tutto“. Poi l’ex volto del dating show rivela perchè abbia tolto tutte le foto con Riccardo: “Mia zia mi sta raccontando che ai tempi delle sue prime relazioni, non esistevano i social o le foto su Ig e c’erano le foto cartacee, loro quando finiva una storia le strappavano. Noi oggi archiviamo i post”. Dunque, la bella Camilla ha lasciato intendere ai suoi fan che un tradimento ci sia stato e che stia scoprendo tutto.

