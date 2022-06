Cammina sul parapetto di un ponte a Roma/ “Per video su Tik Tok, voglio più follower”

Un ventunenne è stato sorpreso mentre camminava sul parapetto del ponte Guglielmo Marconi a Roma: i passanti hanno temuto che volesse tentare il suicidio buttandosi nel Tevere ed hanno allertato i Carabinieri, ma le sue intenzioni non erano quelle. L’obiettivo del giovane, come riportato da Il Messaggero, era infatti piuttosto quello di realizzare un video da pubblicare su Tik Tok per “ottenere un maggior numero di followers”. È questo quanto avrebbe detto alle forze dell’ordine inutilmente accorse sul posto per salvarlo.

All’arrivo degli uomini del Nucleo Radiomobile della Capitale, infatti, il diretto interessato non si è fatto dire due volte di smettere di camminare in bilico nel vuoto sul parapetto del ponte. Ha spento il cellulare con cui si stava riprendendo ed è sceso immediatamente, poi ha spiegato che si trattava semplicemente di una sfida estrema. Le forze dell’ordine non hanno potuto dunque fare altro che identificarlo come da prassi e lasciarlo andare, con la speranza che non ci siano altri tentativi.

Cammina sul parapetto di un ponte a Roma: l’ennesima sfida su Tik Tok

Il ventunenne, che per diversi minuti ha camminato sul parapetto del ponte Guglielmo Marconi a Roma, non si è presumibilmente accorto in un primo momento della pericolosità del suo gesto. La sua intenzione infatti era semplicemente quella di registrare un video estremo da pubblicare successivamente sul suo profilo di Tik Tok, ma non ha pensato che in un attimo sarebbe potuto cadere nel vuoto. Soltanto dopo l’avvento dei Carabinieri, allertati dai passanti che credevano si stesse suicidando, si è reso conto di avere creato allarmismo in virtù del fatto che si trovava in un punto molto pericoloso. È, purtroppo, l’ennesimo caso in cui i più giovani rischiano la vita per rincorrere le mode del momento sui social network. La speranza è che nelle prossime settimane non venga emulato.

