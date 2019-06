CAMPEGGIO A TRADIMENTO/ Su Rai 1 il film con Ann-Kathrin Kramer (oggi 17 giugno 2019)

Il film Campeggio a tradimento verrà trasmesso da Rai 1 nella seconda serata di oggi, lunedì 17 giugno 2019, a partire dalle 23.20. La pellicola tedesca è diretta da Frauke Thielecke e appartiene al genere commedia sentimentale. È datata 2018 e ha un cast interessante per il territorio della Germania, data la presenza di alcuni volti noti del piccolo schermo. Da Ann-Kathrin Kramer, conosciuta soprattutto per la sua interpretazione di Manuela nella commedia rosa Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Al suo fianco l’attore e produttore Thomas Heinze, scelto dal regista italiano Egidio Eronico per il suo film My Father, oltre al prolifico e di origine francese Bernhard Bettermann. Si uniscono inoltre attori come Pauline Renevier, Friederike Linke, Will Noonan, Sam Heinze, Nina Franoszek, Jackson Royal e Buzz Van Dyke.

CAMPEGGIO A TRADIMENTO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Campeggio a tradimento segue le vicende della famiglia Grant, che si ritroverà malgrado le resistenze dei figli ad affrontare una vacanza in roulotte. L’ingegnere Clark riuscirà a convincere gli eredi a seguirlo nell’avventura, non sapendo che in realtà la moglie Jane ha altre mire. La donna infatti è un’editrice che rischia il posto di lavoro, a causa della decisione del suo capo Wilma di non accettare la critica che ha scritto contro il best-seller di John Dwyer. L’uomo si trova tra l’altro recluso sui monti Appalachi e ha scelto una vita quasi da eremita, rendendo impossibile ogni contatto con l’esterno. L’ultima chance per Jane è riuscire a trovare lo scrittore e calmare la sua rabbia, pena la perdita della sua carriera. Visto che Clark è un noto appassionato della vita campale, la moglie decide di unire l’utile al dilettevole e propone come meta proprio le montagne in cui vive Dwyer. Anche se di norma la donna non sarebbe incline a una vacanza del genere, sceglie di mostrare il suo sorriso migliore a figli e marito e di mantenere tutti all’oscuro delle sue reali intenzioni. I problemi tuttavia non mancheranno: Clark infatti ha una relazione clandestina con la sua assistente, mentre la figlia Lilly è ricattata dal fratello Robin, che minaccia di rendere noto un suo segreto collegato con la scuola e gli esami finali.

