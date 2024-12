Determinati settori artistici possono essere immaginati come strutture imponenti, rette da personalità che non sono altro che colonne portanti. Tra i pilastri e punti cardine della musica italiana, forse il più solido porta il nome di Gianni Morandi. Una storia artistica leggendaria, probabilmente difficile da replicare; ancora oggi protagonista della scena e non solo come cantautore ma anche come volto televisivo. Conduttore, attore, Gianni Morandi con la semplicità di un sorriso e con l’intensità della sua voce ha fatto breccia nel cuore degli appassionati senza divisioni e distinzioni dal punto di vista generazionale.

Anna Dan, chi è la moglie di Gianni Morandi: “Ricordo ancora il primo incontro”/ “La amo come allora”

Sembrerà quasi una domanda retorica, banale, ma chi è Gianni Morandi? Non sempre si menzionano i tratti saliente delle carriere leggendarie e nel caso del cantautore originario di Monghidoro sono quasi difficili da raccontare tutte le tappe fondamentali della sua storia artistica. Impossibile non citare il Festival di Sanremo, terreno fertile per i grandi successi del cantante che, dopo esserne stato mattatore in gara, si è cimentato anche nella conduzione.

Laura Efrikian e Anna Dan, chi sono l'ex e la moglie di Gianni Morandi?/ "La sposerei altre 100 volte"

Gianni Morandi, dagli albori del successo al possibile tour 2025

Quello tra Gianni Morandi e il Festival di Sanremo è un vero e proprio sodalizio; tra i più presenti nella kermesse con ben 7 partecipazioni come cantante in gara e una vittoria in trio con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Ma come anticipato, il cantautore si è ampiamente messo in evidenza anche per le sue doti alla conduzione e per ben 3 anni consecutivi è stato il padrone di casa della manifestazione canora conosciuta in tutto il mondo.

La ‘volta buona’ di Gianni Morandi risale forse al 1962 e non per il successo discografico di Andavo a cento all’ora. Nello stesso anno infatti incide il suo primo singolo capace di scavalcare i più grandi in classifica – Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte – ed è forse il brano che lo consacra come parte integrante dei volti di spicco della musica italiana. Il resto è storia; a distanza di mezzo secolo ha sfornato hit, album di successo, attirando un amore incondizionato da parte degli appassionati. Nel futuro di Gianni Morandi che proprio qualche giorno fa ha compiuto 80 anni potrebbe esserci anche un nuovo tour. Ad oggi non ci sono notizie di un giro tra stadi e palazzetti da parte del cantautore ma non è detto che per il 2025 Gianni Morandi non stia preparando un tour come ennesima celebrazione di una carriera irripetibile.

Gianni Morandi compie 80 anni/ La carriera, la vita privata e i programmi per festeggiare il suo compleanno