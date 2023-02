Campionati Italiani Assoluti Indoor atletica 2023/ Diretta streaming video tv, orari

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: IN VISTA DEGLI EUROPEI INDOOR

Oggi domenica 19 febbraio 2023 ci attende naturalmente la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, in questa edizione ospitati ancora una volta dal Palaindoor di Ancona, un luogo al quale ormai gli appassionati italiani di atletica leggera sono affezionati, essendo diventato la sede ormai praticamente fissa della manifestazione. Dunque, eccoci di nuovo nel capoluogo marchigiano per due giorni ricchi di emozioni: nel mirino di tutti i nostri atleti ci sono naturalmente soprattutto gli Europei indoor di atletica leggera, che saranno in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo, quindi ormai fra meno di due settimane.

Diretta Campionati Italiani Assoluti Indoor atletica 2023/ I risultati e i vincitori

Ieri moltissimi titoli sono già stati assegnati, ma come scopriremo meglio fra poco ne restano ancora numerosi da assegnare in una domenica marchigiana che si annuncia bellissima, anche grazie agli straordinari risultati recenti di tante stelle dell’atletica italiana. Andiamo a scoprire intanto tutte le informazioni utili per seguire la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica e il programma di oggi, domenica 19 febbraio 2023.

Pistorius "fuori dal carcere a fine mese"/ Il manager: "Vuole venire in Italia"

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Oggi la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica 2023 da Ancona sarà solo in modo parziale visibile in diretta tv, perché avremo una finestra su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), che per la precisione si collegherà con l’atletica dalle ore 16.00 alle ore 17.55. Di conseguenza almeno in questa fascia sarà garantita anche la diretta streaming video, con Rai Play che la offrirà tramite sito e app. In generale, sarà il sito ufficiale della FIDAL il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA

Mattia Furlani: "Jacobs è uno stimolo per me"/ "Con Mourinho salterei 9 metri"

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR DI ATLETICA: ORARI E PROGRAMMA 2^ GIORNATA

Cosa ci offriranno oggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica? Ricordiamo innanzitutto che saranno ben diciassette i titoli che verranno assegnati ad Ancona in questa domenica. Al mattino dalle ore 9.30 ecco subito il salto con l’asta maschile, comincerà abbastanza presto anche l’eptathlon maschile che però assegnerà il suo titolo solamente dopo l’ultima fatica, che saranno i 1000 metri alle ore 17.15. Possiamo allora ricordare che alle ore 14.15 avremo il salto in alto maschile e sempre per gli uomini alle ore 15.45 avrà inizio anche il salto triplo. Si scenderà in pista invece con le due finali dei 400 metri: alle ore 16.05 quella femminile, dieci minuti più tardi spazio per gli uomini. Appuntamento invece alle ore 16.20 con il via alla finale del getto del peso maschile.

Altra doppietta di finali saranno quelle degli 800 metri, femminili alle ore 16.55 e dieci minuti dopo al maschile. Alle ore 17.15 comincerà il salto triplo femminile, alle ore 17.25 ecco i 60 metri femminili e alle ore 17.35 toccherà a Marcell Jacobs nella gara più breve, naturalmente al maschile. Alle ore 17.45 invece lunga distanza con i 3000 metri maschili, al femminile la stessa gara sarà alle ore 18.00 ma nel mezzo comincerà la finale del getto del peso per le donne, alle ore 17.50. Infine, gli ultimi due titoli da assegnare ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica saranno quelli delle staffette, che indoor hanno il format di 4×2 giri: alle ore 18.15 le donne, alle ore 18.30 conclusione con gli uomini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA