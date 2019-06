Campionato mondiale di calcio femminile 2019/ Tornano le ragazze terribili, oggi…

Il Campionato mondiale di calcio femminile 2019 è di nuovo protagonisti del Doodle di Google, per la giornata di venerdì 14 giugno 2019. Vengono passati in rassegna sei disegni stilizzati raffiguranti le Nazionali di Giappone, Scozia, Giamaica, Italia, Inghilterra e Argentina. Squadre protagoniste in questo fine settimana, in una rassegna iridata che sta regalando grandissime emozioni agli appassionati. Soprattutto, le ragazze in campo si stanno dimostrando all’altezza dei colleghi maschi, con performance che stanno facendo segnare in tutto il mondo anche ascolti record televisivi. Parlando delle rappresentative raffigurate nel Doodle di oggi, ci sono alcune Nazionali esordienti che stanno conquistando per la loro simpatia. Su tutte la Giamaica, proprio le avversarie dell’Italia nella partita prevista per oggi alle 18.00. Le “reggae girlz”, come sono state soprannominate, hanno portato colore ed entusiasmo, pur avendo giocato una partita comunque dignitosa contro il forte Brasile.

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE, FLOWERS OF SCOTLAND

Un’altra formazione che sta diventando una delle storie più belle del Mondiale, la Scozia, viene rappresentata nel Doodle odierno ed è spinta dal grande entusiasmo in patria. Basti pensare che il calcio femminile in Scozia non ha mai avuto un grande seguito e invece ad Hampden, prima della partenza per il Mondiale, c’erano migliaia di persone a salutare le ragazze scozzesi, convinti che una buona performance fosse possibile. Il derby britannico contro l’Inghilterra nella prima giornata dei Mondiali è stato seguitissimo televisivamente in Scozia, ed anche se alla fine è arrivata una sconfitta l’impegno dei “Fiori di Scozia” è stato apprezzato, sperando che ci sia ancora margine per recuperare ed accedere agli ottavi di finale, ai quali si qualificheranno anche 4 delle 6 terze classificate della fase a gironi del Mondiale femminile. E la Scozia in terra transalpina è molto seguita anche da un gran numero di tifosi, che aggiungono folklore alla già indimenticabile atmosfera del Mondiale.

LE RAGAZZE TERRIBILI

Le Azzurre saranno a loro volta protagoniste del Doodle con un’immagine che le rappresenta gioiose per le vie della città. L’Italia battendo l’Australia ha dimostrato di saper fare sul serio in questo Mondiale, considerando poi che le “Aussies” sono riuscite a battere in rimonta il Brasile. Una situazione che forse ha complicato la corsa al primo posto nel girone per le ragazze della CT Bertolini, ma va ricordato che le 4 migliori terze della fase a gironi si qualificheranno agli ottavi e, battendo la Giamaica oggi alle ore 18.00, le Azzurre saranno qualificate. Una partita che la Bertolini ha definito la più delicata in assoluto proprio perché potrebbe essere giudicata a torto la più semplice. Le italiane hanno spiccato però per spirito di squadra e sono finite sotto la lente di ingrandimento dell’attenzione internazionale. Forse proprio per questo l’immagine proposta dal Doodle regala una sensazione di particolare entusiasmo: l’Italia potrebbe davvero essere la grande rivelazione di questo Mondiale femminile che sta conquistando gli appassionati di calcio di tutto il mondo.



