CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2025: LE PARTITE DI INTER E JUVENTUS NELLA FASE A GIRONI

Ieri si è svolto il sorteggio della fase a gironi, quindi iniziamo a conoscere il calendario Mondiale per Club 2025 che si svolgerà fra giugno e luglio dell’anno prossimo negli Stati Uniti. È doveroso precisare che date e orari esatti delle partite non sono stati ancora definiti, per cui in realtà non è ancora preciso, ma è già stato definito l’ordine degli incontri e possiamo dire che sia l’Inter sia la Juventus avranno il big-match solamente alla terza e ultima giornata, quando i nerazzurri affronteranno il River Plate in una partita che avrà il sapore di una vecchia Coppa Intercontinentale, mentre la Juventus giocherà contro il Manchester City in un big-match tutto europeo che vedremo anche settimana prossima in Champions League.

Nella migliore delle ipotesi, avendo la partita di cartello alla terza giornata della fase a gironi, il calendario Mondiale per Club 2025 potrebbe anche rendere ininfluenti queste partite per la qualificazione agli ottavi, magari con in ballo solamente il primo posto, comunque determinante per l’accoppiamento agli ottavi. Questo però dipenderà naturalmente dall’esito delle precedenti due giornate, allora ricordiamo che l’Inter debutterà contro i messicani del Monterrey mentre il debutto della Juventus sarà contro l’Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2025: IL CAMMINO DI NERAZZURRI E BIANCONERI

Sempre ricordando che sono ancora da definire con precisione sedi, date e orari delle partite della fase a gironi, il calendario Mondiale per Club 2025 ci indica comunque che nella seconda giornata l’Inter dovrà affrontare i giapponesi Urawa Red Diamonds, mentre il secondo ostacolo sul cammino iridato della Juventus sarà rappresentato dai marocchini del Wydad di Casablanca. Naturalmente è difficile dire adesso quale sarà il livello di difficoltà di queste partite, di certo sarebbe auspicabile arrivare ai big-match dell’ultima giornata con una situazione già positiva.

Il calendario Mondiale per Club 2025 proseguirà poi evidentemente con la fase ad eliminazione diretta dagli ottavi in poi, sino alla finale che è già fissata per il 13 luglio 2025 presso il MetLife Stadium di East Rutherford (New York). Possiamo per il momento dire che l’Inter, inserita nel Gruppo E, in caso di passaggio del turno affronterà una delle prime due classificate del Gruppo F, cioè Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Si giocherà naturalmente prima contro seconda e viceversa, per la Juventus dal Gruppo G invece l’incrocio sarebbe con il Gruppo H, che comprende Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salisburgo.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2025

GRUPPO A

1 Palmeiras (BRA)

2 Porto (POR)

3 Al Ahly (EGY)

4 Inter Miami (USA)

Calendario

Palmeiras-Porto

Al Ahly-Inter Miami

Palmeiras-Al Ahly

Porto-Inter Miami

Palmeiras-Inter Miami

Porto-Al Ahly

GRUPPO B

1 Paris SG (FRA)

2 Atletico Madrid (SPA)

3 Botafogo (BRA)

4 Seattle Sounders (USA)

Calendario

Psg-Atletico Madrid

Botafogo-Seattle Sounders

Psg-Botafogo

Atletico Madrid-Seattle Sounders

Psg-Seattle Sounders

Atletico Madrid-Botafogo

GRUPPO C

1 Bayern Monaco (GER)

2 Auckland City (NZL)

3 Boca Juniors (ARG)

4 Benfica (POR)

Calendario

Bayern Monaco-Auckland City

Boca Juniors-Benfica

Bayern Monaco-Boca Juniors

Auckland City -Benfica

Bayern Monaco-Benfica

Auckland City -Boca Juniors

GRUPPO D

1 Flamengo (BRA)

2 Espérance Tunisi (TUN)

3 Chelsea (ING)

4 Leon (MEX)

Calendario

Flamengo-Espérance Tunisi

Chelsea-Leon

Flamengo-Chelsea

Espérance Tunisi-Leon

Flamengo-Leon

Espérance Tunisi-Chelsea

GRUPPO E

1 River Plate (ARG)

2 Urawa Red Diamonds (JPN)

3 Monterrey (MEX)

4 Inter (ITA)

Calendario

River Plate-Urawa Red Diamonds

Monterrey-Inter

River Plate-Monterrey

Urawa Red Diamonds-Inter

River Plate-Inter

Urawa Red Diamonds-Monterrey

GRUPPO F

1 Fluminense (BRA)

2 Borussia Dortmund (GER)

3 Ulsan HD (KOR)

4 Mamelodi Sundowns (RSA)

Calendario

Fluminense-Borussia Dortmund

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Ulsan

Borussia Dortmund-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund-Ulsan

GRUPPO G

1 Manchester City (ING)

2 Wydad (MAR)

3 Al Ain (UAE)

4 Juventus (ITA)

Calendario

Manchester City-Wydad

Al Ain-Juventus

Manchester City-Al Ain

Wydad-Juventus

Manchester City-Juventus

Wydad-Al Ain

GRUPPO H

1 Real Madrid (SPA)

2 Al Hilal (KSA)

3 Pachuca (MES)

4 Salisburgo (AUT)

Calendario

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salisburgo

Real Madrid-Pachuca

Al Hilal-Salisburgo

Real Madrid-Salisburgo

Al Hilal-Pachuca