Can Yaman, Barbara D’Urso: “Toglietegli la multa”/ Appello a Pomeriggio 5: “Ingiusto”

Per Barbara D’Urso non ci sono dubbi: quello che è accaduto a Can Yaman e che gli è costato una multa molto salata non è colpa sua. Nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, la conduttrice – che ha avuto il piacere di conoscere di persona Can e intervistarlo nel salotto di Live non è la D’Urso – ha parlato della multa che l’attore turco ha avuto a causa di un assembramento di fan che chiedevano un selfie con lui o un autografo. “Mica l’ha provocato lui l’assembramento! Toglietegli la multa”, ha fatto però simpaticamente notare la conduttrice, per poi aggiungere “Io l’ho conosciuto ed è un ragazzo dolcissimo. Oltre ad essere bellissimo ed un bravo attore. Io sono dalla parte di Can”.

Barbara D’Urso commenta la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta

La conduttrice ha poi commentato anche il gossip del momento che parla proprio del nuovo amore di Yaman. L’attore turco sarebbe infatti fidanzato con la conduttrice Diletta Leotta, notizia che Barbara D’Urso ha così commentato: “Ma veramente ha una storia? Veramente è stato fotografato? Queste foto cosa significano? Stiamo parlando del nostro amato Can?”. La conduttrice ha chiaramente sottolineato di credere allo scoop lanciato dal settimanale Chi, pur essendone rimasta un po’ sorpresa.



