Can Yaman denunciato da una collega/ Finisce in tribunale: “Ammenda di 12 mila euro”

Can Yaman sarebbe finito nei guai. Il noto attore turco, protagonista di soap come Bitter Sweet e DayDreamer, è stato denunciato da una sua collega, Selen Soyder. Stando a quanto riporta 361magazine, tra i due colleghi non correva buon sangue, tanto da litigare furiosamente sul set. “L’accusa che ha portato Yaman a fare i conti con la legge, è molto grave. – si legge – Pare che lui le abbia versato addosso un bicchiere con del tè ustionante. Adesso Yaman oltre ad avere la fedina penale sporca con una denuncia del genere, ha a carico anche 12.000 euro di ammenda.” Una situazione molto delicata quella in cui sarebbe finito l’attore, amatissimo anche in Italia oltre che in Turchia, che tuttavia pare sia molto tranquillo.

Can Yaman denunciato da Selen Soyder: ecco cosa sta accadendo

Stando infatti a quanto viene riportato da Liberoquotidiano, l’attrice Selen Soyder, dopo aver denunciato Can Yaman, è stata maggiormente coinvolta da quello che è poi diventato uno scandalo a tutti gli effetti. Infatti l’attrice avrebbe perso il posto di lavoro proprio a causa della denuncia ai danni del collega. Intanto la vicenda che li vede protagonisti ha fatto il giro del web, indignando l’opinione pubblica. Yaman starebbe invece vivendo molto tranquillamente l’intera vicenda “Evidentemente l’opinione pubblica turca e del mondo dello spettacolo, non è stato così tanto scosso dalla notizia. Al momento lui continua a lavorare con successo.” si legge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA