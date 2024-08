Can Yaman non se ne lascia scappare una, e da vero divo anche quest’estate sta vivendo la sua “best life”. Di cosa stiamo parlando? Il bellissimo attore di Viola come il mare è stato beccato a Milano Marittima in un famoso locale, e alcuni video lo hanno ripreso mentre si fa corteggiare da belle donne, cubiste e una folla di ragazze impazzite per la sua presenza. L’attore di origini turche si sta riposando prima di finire la serie tv “Sandokan”, che andrà presto in onda su Rai1 come tributo a Emilio Salgari.

Francesca Chillemi e il nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi/ La suocera dà l’ok: “Basta nascondersi”

Nell’ultimo periodo, Can Yaman si è concentrato prevalentemente per la serie tv remake della fiction anni ’70 che vedeva come protagonista l’attore Kabir Bedi. Chi meglio di Can Yaman avrebbe potuto rendergli giustizia? Capelli lunghi, barba selvaggia e un fisico possente, l’attore che interpreta Francesco Demir in Viola come il mare si sta divertendo a più non posso anche quest’estate, forse per recuperare le forze dopo un anno incessante di riprese. Ormai è risaputo, Can Yaman è uno dei personaggi più amati anche dagli italiani, nonché sex symbol per eccellenza degli ultimi anni. Spesso è stato al centro di critiche e controversie, ma anche di speculazioni rivelatesi poi infondate, come la storia d’amore con Francesca Chillemi.

Francesca Chillemi, chi è il nuovo fidanzato Eugenio Grimaldi/ Tutto sul famoso ereditiere napoletano

Can Yaman in pausa da Sandokan: i video di lui al Papeete Beach di Milano Marittima

E mentre il lavoro per “Sandokan” è stoppato per la pausa estiva, Can Yaman continua a divertirsi in Italia tra discoteche, vita notturna e locali esclusivi. Qui conosce molte ragazze e si gode la gioventù. L’attore ha anche annunciato pochi giorni fa di essere pronto a partire per la Spagna, dove incontrerà altre fan e passerà qualche tempo a divertirsi al mare. Intanto, le segnalazioni in Italia sono tantissime e non sono mancati i video che lo ritraggono al Papeete Beach a Milano Marittima, luogo in cui sembra aver fatto strage di cuori.

Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso si sono lasciati?/ “Una presunta separazione…”

A colpire le fan sono senza dubbio il suo look da “Tarzan”, con camicia bianca sbottonata, le sue gambe muscolose e la sua sicurezza: l’attore balla a ritmo di musica con tantissime ragazze che lo guardano con aria sognante. Intorno a lui anche le cubiste, che danzano creando l’atmosfera giusta nel locale. Del resto, l’attore turco ha appena superato i trent’anni, e non rinuncia alla sua gioventù fatta di serate e divertimento.