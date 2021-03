Can Yaman e Diletta Leotta si sposano?/ “La proposta di matrimonio sarebbe arrivata!”

Qualcuno ha parlato di storia finta, mediatica, eppure i gossip su Can Yaman e Diletta Leotta dicono ben altro. La storia non solo va avanti a gonfie vele ma pare stia facendo passi da gigante. A rivelarlo è il settimanale CHI che, nelle sue Chicche di gossip, lancia l’ennesimo scoop sull’attore turco e la bella conduttrice. Si parla di convivenza e addirittura di imminente matrimonio.

“L’attore turco Can Yaman – fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini – fa le cose in grande per Diletta Leotta. La coppia sta prendendo casa a Roma (lei lascerebbe Milano) e pensa al matrimonio.” Ma non è tutto perché “La proposta di nozze dell’attore sarebbe già arrivata”. Can Yaman, dunque, avrebbe già donato uno splendido anello alla Leotta, chiedendole di diventare sua moglie.

Can Yaman e Diletta Leotta, matrimonio alle porte?

Corre, dunque, il gossip su Can Yaman e Diletta Leotta che continua ad essere la coppia più chiacchierata del momento. La love story che vede protagonisti il noto attore turco lanciato dalla serie “DayDreamer – Le ali del sogno” e la giornalista è stata svelata qualche mese fa da una paparazzata. Da allora i due hanno deciso di non nascondersi più, arrivando a pubblicare una prima foto e ufficializzando la loro relazione. Le dediche social si sono così susseguite ma, al contempo, sono nati i dubbi del web (e non solo). Qualcuno ha infatti ipotizzato che la storia fosse una mera trovata pubblicitaria. Can e Diletta stanno però dimostrando che non è così.



