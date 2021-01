Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme?/ Lo scoop di Anna Pettinelli

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? È questa l’indiscrezione lanciata poche ore fa da Anna Pettinelli su RDS. Secondo quanto riferito dalla speaker radiofonica e professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi, l’attore turco e la giornalista sportiva sarebbero stati visti insieme a Roma e ci sarebbero stati dei baci. La Pettinelli ha ribadito che la notizia verrebbe da fonte certa. Sembra infatti che Diletta Leotta abbia alloggiato nello stesso hotel romano di Can Yaman, in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek con Claudia Gerini. La giornalista di DAZN, infatti, ha postato una storia in cui mostrava l’assembramento di fan che si era creato fuori dall’hotel (per cui l’attore turco è stato multato). Pure coincidenza? Secondo Anna Pettinelli, no.

Can Yaman e Diletta Leotta insieme? Le reazioni sui social

Immediate le reazioni sui social delle fan di Can Yaman: “Ero in auto, radio RDS quando sento parlare gli speaker dell’assembramento sotto l’albergo di Can e della multa presa e poi sento che “secondo fonti attendibili Can Yaman avrebbe intrapreso una relazione amorosa con Diletta Leotta”. VI PREGO DITEMI CHE È UNO SCHERZO”, ha scritto un utente su Twitter. L’attore turco è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sul suo profilo Instagram appare spesso Özge Gürel, sua partner in “Bitter Sweet”, ma tra loro c’è solo una sincera amicizia, l’attrice è infatti fidanzata con Serkan Cayoglu. Si è anche vociferato di una relazione con Demet Özdemir, al suo fianco in “DayDreamer – Le ali del sogno”, ma entrambi hanno smentito la notizia. Diletta Leotta, invece, è single dopo la fine della sua relazione con il pugile Daniele Scardina.



