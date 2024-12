La scorsa settimana Rudy Zerbi ha sconvolto tutti durante lo speciale di “Amici 2024”, dicendo di volere un nuovo concorrente al posto di Ilan Muccino. Stiamo parlando di Jacopo Sol, che non è nuovo al mondo della televisione e soprattutto in quello della musica. Il cantante aveva partecipato a Sanremo Giovani nell’edizione 2023 portando un brano scritto da lui mentre si trovava in sessione universitaria. La canzone parlava di “overthinking”, ovvero pensare senza freni. Studente e musicista, Jacopo Sol farà il suo ingresso ad Amici 2024 e sarà nella squadra di Rudy Zerbi.

Questo svelano le anticipazioni di Amici 2024 di domenica 15 dicembre. Si tratta di una puntata importante che vedrà l’ingresso di un nuovo concorrente per Anna Pettinelli, un ragazzo di nome Dedè. Nato a Foggia, Jacopo Sol ha spiegato di essere stato sin da piccolo un grande appassionato di musica, in particolare di canto. Come lui stesso ha spiegato a Repubblica, ha iniziato a cantare per il suo amore per la sperimentazione. Come spesso accade, a farlo innamorare della musica è stata la madre, che in macchina ascoltava sempre David Bowie e Pino Daniele.

Jacopo Sol, significato nome e i suoi brani più amati: perchè si chiama così?

Jacopo Sol, a quanto svelano le anticipazioni di Amici 2024 di SuperGuidatv, entrerà ufficialmente a far parte del cast della trasmissione nella sezione cantanti. Ilan Muccino che sta passando un periodo difficile, secondo gli spoiler, non verrà eliminato, ma cambierà squadra andando con Anna Pettinelli. Insieme a Rudy Zerbi arriverà invece Jacopo Sol. Quest’ultimo ha spiegato che quando era piccolo ha iniziato a prendere lezioni di chitarra, e da lì nasce il significato del suo nome: la prima nota che era riuscito a fare con lo strumento era il Sol, da qui il nome Jacopo Sol.

Il suo vero nome è Jacopo Porporino e più precisamente è originario di San Severo, città in provincia di Foggia. Nel 2022 il cantante si è trasferito a Milano e come lui stesso ha confessato, la sua vita è cambiata totalmente anche in ambito artistico: ha conosciuto persone nuove ed è venuto a contatto con tante opportunità. E oggi, Jacopo Sol è uno dei concorrenti di Amici 2024, un’altra conquista importante e un’occasione per raccontare al pubblico la sua vita, tra studio e la passione incommensurabile per la musica. Tra i brani più amati spuntano “Dormi“, “+ Tempo” e “Ancora“, tutti e tre con testi articolati e complessi.