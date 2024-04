Can Yaman flirt in diretta con Francesca Chillemi a Verissimo/ “Se trovo una donna come lei faccio un figlio”

Can Yaman senza freni con Francesca Chillemi a Verissimo: “È la mia donna ideale”

L’intervista più iconica divertente e surreale della puntata di oggi di Verissimo è stata sicuramente quella rilasciata dagli attori di Viola come il Mare. Durante la chiacchierata infatti non sfuggito a Silvia Toffanin ed ai telespettatori un certo feeling tra i due con un Can Yaman senza freni che ‘flirtava’ in diretta con Francesca Chillemi. Il bel attore turco ha stuzzicato per tutto il tempo la collega.

“Francesca è la mia donna ideale, spero di trovare una donna come lei per farci un bambino. Ce lo avrei fatto un figlio con lei! È troppo bella, quando siamo sul set insieme ancora di più. Peccato perché sta sempre al telefono, io con lei vorrei parlarci, a volte glielo dico ‘Dai, andiamo a cena e parliamo’, ma lei sta sempre al telefono!” ha confessato Can Yaman mentre Francesca Chillemi ha risposto con una battuta: “Peccato non ci fossi stato tu, quando ho vinto Miss Italia! Per te dovrei essere Miss Universo!”.

Francesca Chillemi stuzzicata da Can Yaman, Silvia Toffanin allibita: “Fa così tutto il tempo?”

Le provocazioni e la battute di Can Yaman che in maniera schietta e diretta sembrava quasi volesse fare una dichiarazione d’amore in diretta a Francesca Chillemi che da parte sua è stata allo scherzo. Si è mostrata invece allibita Silvia Toffanin che ha chiesto all’ex Miss Italia: “Ma è così tutto il giorno, che ti stuzzica?” “Sì, tutto il giorno” ha concluso l’attrice leggermente in imbarazzo, ha infatti un compagno una splendida figlia, aggiungendo: “A volte lo stuzzico anche io ma qua mi trattengo perché poi è permaloso”. Non è chiaro sei il divo turco e l’ex Miss Italia non si sopportino o forse si sopportino fin troppo. E tra una battuta e un’altra i due attori hanno ricordato al pubblico di Canale5 che venerdì 4 maggio 2024 su Canale5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Viola come il mare.











