BigMama: “Mio fratello sfogava su di me le sue insicurezze”/ “Usava parole aggressive, ma il perdono…”

La puntata odierna di Verissimo si è conclusa con un’intensa intervista a BigMama, reduce dal suo esordio editoriale dove a cuore aperto si è raccontata dagli ostacoli vissuti in passato al rapporto con la sua famiglia. “E’ stato molto difficile scrivere il libro, mi crea imbarazzo rileggerlo perché quando ti metti un po’ a nudo, riguardandoti provi imbarazzo”. La cantante è dunque partita dal rapporto con sua madre e dagli anni alle prese con la depressione: “Mia madre ha subito questa perdita pesante e drastica, non si è mai voluta fare una ragione: immagino la difficoltà di dover superare una cosa del genere. Soprattutto nei primi capitoli parlo di questa cosa affinché le persone capiscono che anche i genitori sono degli esseri umani, non sono macchine perfette”.

Maria Lodovica Lazzerini, fidanzata di BigMama/ "Mi ha aiutata a essere me stessa: spero che lei sia la..."

BigMama si è poi espressa a proposito del rapporto con suo padre, suo malgrado lontano da casa per lavoro: “Questa purtroppo è la storia di tanti papà che per lavoro sono costretti a stare lontani da casa, ed è una cosa che tutti i figli soffrano molto. Tornando indietro mi sarebbe piaciuto avere un rapporto molto più stretto con lui; cosa che fortunatamente ho trovato dopo”. La cantante ha poi raccontato: “Ora siamo davvero attaccati, parliamo di tutto senza più vincoli e paure. C’era bisogno che io crescessi anche perchè lui è stato investito da una vita lavorativa molto difficile, so che non era volontà sua stare lontano da casa”.

Chi sono Angela e Italo Mammone, genitori di BigMama/ “La famiglia il mio riferimento assoluto…”

BigMama a Verissimo: “Mio fratello mi ha chiesto scusa, non tutti i mali vengono per nuocere…”

Proseguendo nell’intervista a Verissimo, BigMama ha spiegato come nel suo libro abbia raccontato del rapporto difficile con suo fratello nel periodo adolescenziale. “Con mio fratello ho avuto un rapporto altalenante, penso che comunque sia normale tra due fratelli in una famiglia… Lui era un bambino molto insicuro e non riusciva a trasformare questa cosa in qualcosa di diverso; arrivava quindi a sfogarsi su di me con parole e anche fisicamente. Spesso utilizzava parole aggressive e mi sentivo meno sicura anche a casa…”. La giovane cantante ha però spiegato di essere riuscita ad andare oltre con la forza della comprensione e del perdono: “Mio fratello stava vivendo un momento difficile della sua vita, ha avvertito molto il peso della scomparsa di nostra nonna… Anche in questo caso però il perdono è la forza che salva il mondo; ci ho messo una pietra sopra e anche lui mi ha chiesto scusa, non tutti i mali vengono per nuocere”.

Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata BigMama/ La rapper: "viviamo e scriviamo le canzoni insieme"

Verso la conclusione dell’intervista, BigMama ha argomentato anche a proposito del periodo difficile alle prese con l’autolesionismo: “E’ stata una fase della mia vita che è durata un po’: il risultato di quando il mondo intorno a te ti odia a tal punto da farti odiare anche te stessa. Pensi che tutto sia colpa tua, che sia a casa o a scuola; era diventata una risposta meccanica ma fortunatamente ne sono uscita neanche tanto tempo dopo. Il coraggio di uscirne me l’ha dato la scrittura; la musica mi ha salvata, sembra una frase fatta ma la forza che ha l’arte in generale è un qualcosa di inspiegabile…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA