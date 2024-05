Orietta Berti, la lettera di suo marito Osvaldo a Verissimo: “Che viaggio insieme!”/ “Riempi la mia vita…”

Orietta Berti è tornata questo pomeriggio nello studio di Verissimo; ennesima occasione per raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin offrendo ai telespettatori nuovi aneddoti tra simpatia e ilarità. La conduttrice ha voluto indagare sulla giovinezza, passando in rassegna alcuni racconti e aneddoti piuttosto singolari.

“Io da piccola ero un po’ un maschiaccio; c’è più libertà quando vivi in un piccolo paese. Mi ricordo che avevo questa bici da uomo comprata dal mio papà perché costava meno dei modelli da donna. Un giorno sono caduta in un canale; cercai di guidare senza mani e per colpa di un sasso sono caduta. Per fortuna c’era poca acqua nel canale, anche perchè non so nemmeno nuotare…”. Questo un simpatico aneddoto raccontato da Orietta Berti a Verissimo che ha poi deciso di aggiungere un ulteriore episodio: “Una volta ho messo la testa tra le inferriate, siccome avevo le trecce non riuscivo più ad uscire. Dovettero arrivare i pompieri per allargare le sbarre del cancello… Venne tutto il paese a vedermi!”.

Orietta Berti e l’amore per suo marito Osvaldo: “Mi ha sempre rispettata…”

L’intervista di Orietta Berti a Verissimo si è poi spostata sul tema dell’amore, condiviso con suo marito Osvaldo da 57 anni di matrimonio. “E’ sempre stato una persona che mi ha rispettato. Chiaramente anche noi quotidianamente abbiamo delle piccole baruffe ma cerchiamo sempre di chiarire e andare d’accordo. Il flirt con la mia amica? E’ vero, ma io avevo capito che a lei non interessava e quando l’ho incontrato ho deciso di farmi avanti. Lei poi si è sposata ed è andata a vivere in un altro paese”.

Per Orietta Berti – da parte di suo marito Osvaldo – è poi arrivata una toccante sorpresa: una lettera carica di sentimento: “Cara Orietta… Sai che sono riservato ma con questa lettera volevo ringraziarti con tutto il cuore e dirti che sono sempre più orgoglioso di te e grato per ciò che abbiamo realizzato fino ad oggi, con i valori che i nostri genitori ci hanno trasmesso e che noi abbiamo dato ai nostri figli… Se penso agli inizi di questo viaggio insieme non mi sarei mai immaginato molte delle cose straordinarie che abbiamo vissuto e condiviso. Abbiamo girato il mondo insieme; abbiamo conosciuto persone, le bellezze italiane, colleghi e amici straordinari. Anche se a volte non te ne accorgi, se per noi un esempio di grande amore, forza e gioia di vivere. Grazie per questi 57 anni di matrimonio insieme e anche se a volte discutiamo, è lo stesso; perchè ogni giorno riempi la mia vita con il tuo modo di essere…”.











