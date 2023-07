Canada, paura per una misteriosa malattia del cervello/ “200 persone non camminano più”

Paura in Canada, dove una piccola regione è stata colpita da una misteriosa malattia al cervello: circa 200 persone non riescono più a camminare e gli esperti non sanno come comportarsi. Come riportato dal Daily Mail, la patologia cerebrale si è manifestata con sintomi come demenza, allucinazioni, difficoltà a comunicare e a scrivere, perdita di memoria e soprattutto paralisi fisica.

La misteriosa malattia al si è diffusa nel New Brunswick: secondo gli specialisti, i casi segnalati risalgono al 2015 e colpiscono individui di età compresa tra i 18 e gli 84 anni. Secondo il rapporto, la maggior parte di queste persone era in buona salute prima di essere colpita da questa problematica. Le autorità sanitarie stanno effettuando le indagini del caso per capire se la patologia sia legata a cibo e acqua contaminati. Si valuta inoltre anche la possibile esposizione prolungata all’erbicida glifosato.

Canada, paura per una misteriosa malattia del cervello

Il governo ha avviato un’indagine nel 2021, ma nel febbraio del 2022 gli esperti non hanno ravvisato una correlazione tra i casi. Una conclusione non accolta di buon grado dagli esperti del campo medico. Molti hanno pensato che la causa fosse stata celata per salvaguardare l’industria della pesca e della selvicoltura. Del caso si è occupato anche il dottor Alier Marrero, che ha riscontrato 8 casi nel 2018, numero salito a 20 nel 2019 e a 48 all’aprile del 2021. Da quel momento in poi, nessuno ha tenuto traccia dei casi, giunti a quota 200. Esami approfonditi come esami del sangue, prelievi spinali e scansioni cerebrali condotti sui pazienti hanno rivelato segni di atrofia cerebrale e disfunzione neurologica. Uno dei pazienti più giovani è un 23enne, colpito da perdita di memoria, problemi alla vista e incapacità di restare in piedi per lunghi periodi.

