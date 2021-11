CANALE ITALIA/ Le imprese italiane al centro di NotizieOggi Lineasera

Puntata numero otto venerdì 5 novembre su ‘Canale Italia’ per ‘NotizieOggi Lineasera’, il talk-showd’informazione controcorrente ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco, Direttore della Testata Giornalistica dell’emittente, sempre fra i video-tendenza più seguiti e condivisi su YouTubeper l’efficacia dei contenuti anti-mainstreamgraditi all’ampia platea dei telespettatori.

L'ora della furia/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda e James Stewart

La trasmissione, in costante crescita d’ascolti, va in onda in diretta nazionale ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky937 la prima ora, al numero 913 la seconda, in streamingsu Facebooke sul sito ufficiale www.canaleitalia.it.

Ospiti del salotto televisivo dello ‘Studio 12’, il più grande e moderno del Nord Italia dopo quelli di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese saranno il Cav. Massimo Bolla (Presidente AFIM – ‘Associazione per i Finanziamenti d’Impresa) il Professor Valerio Malvezzi (Economista), la Dottoressa Barbara Romanin (Direttrice ‘Afim’), il Dottor Andrea Ivan Costenaro (Professionista del Credito ‘Afim’) e il Dottor Luca Pacini (Advisor per Rating Bancario). Ospite fisso del programma è il cantautore Giuseppe Povia, mentre da remoto saranno collegati la Dottoressa Simona Pedrazzini (Presidente ‘Associazione Piccoli Imprenditori e Suicidi di Stato’) e la Ragioniera Beatrice Bardi (Finanzialista ‘Afim’).

Jessica Simpson/ "Ero irriconoscibile, dovevo smettere di bere. Ora sono libera"

La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer.

Al centro della puntata, “Quanto ci costa la luce in fondo al tunnel?”, tema di scottante attualità.

Nel corso del programma il conduttore Vito Monaco vaglierà insieme ai propri valenti ospiti le soluzioni possibili per uscire dall’impassedi uno Stato che ha perso la bussola innanzi agli accadimenti del presente.

La copertina introduttiva del programma, dedicata questa volta al dibattuto tema dell’atteggiamento della Chiesa di Roma in pandemia, è realizzata per ‘NotizieOggi Lineasera’ dal giornalista radiotelevisivo, opinionista e saggista cattolico Maurizio Scandurra (spesso ospite a ‘La Zanzara’ su ‘Radio24’) con il montaggio creativo del filmmakerIvan Bentivoglio per la rinomata casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’: già fra i vincitori, con il cortometraggio ‘Sola’ scritto e diretto dall’omonimo fondatore, del ‘Supercortofilmfestival’ di Rocca Priora, in provincia di Roma, nonché titolare di una preziosa nominational ‘Varese International Film Festival’ e al ‘Cinemagia Movie Awards’.

Massimiliano Gallo: "Ero arrabbiato con mio padre Nunzio"/ "Non volevo invecchiasse"

Appuntamento in diretta venerdì sera dalle ore 20.00 su ‘Canale Italia 83’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA