Cancelleri “riecco i turisti”, ma è nave con migranti/ Video, gaffe a Porto Empedocle

In prima linea contro Autostrade, il viceministro Giancarlo Cancelleri si è reso protagonista di una clamorosa gaffe a Porto Empedocle. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, elogiando il celebre comune di Camilleri, ma è stato tratto in inganno da una nave. Per testimoniare il rilancio dell’Italia, in particolare della Sicilia, dopo l’emergenza sanitaria per il coronavirus, l’ex candidato alle Regionali siciliane ha scambiato una nave con migranti in quarantena con una nave da crociera. «Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono delle prospettive. Dobbiamo cercare di migliorare ancora di più», le parole di Giancarlo Cancelleri, costretto a fare retromarcia dopo essere stato corretto da un giornalista.

GIANCARLO CANCELLERI: “RIECCO I TURISTI”, MA É UNA NAVE DA CROCIERA

Nessuna nave con turisti, nessuna crociera. Il mezzo citato da Giancarlo Cancelleri è la “Moby Zazà”, un traghetto del gruppo Onorato adibito alla quarantena dei migranti soccorsi in mare. Come precisato da Agrigento Notizie, la nave era rientrata in porto per accogliere i 211 migranti giunti ieri a bordo della Sea Watch 3. E ovviamente è scoppiato il caos a livello politico, con le opposizioni che si sono scagliate contro l’esponente M5s…

«Così, tanto per capire in che mani siamo», il commento sarcastico di Giorgia Meloni dopo aver pubblicato il video della gaffe di Cancelleri, finito poi nel mirino del senatore FdI Patrizio La Pietra: «Il viceministro, per assenza di prove, Giancarlo Cancelleri è riuscito grazie a una gaffe delle sue nel difficile tentativo di dimostrarsi due volte inadeguato con una stessa dichiarazione. Oltre a scambiare una nave adibita alla quarantena dei migranti come il successo delle misure del governo in ambito turistico, ha confermato di non sapere che queste navi sono state noleggiate su iniziativa del suo ministero, quello delle Infrastrutture, attraverso un bando proprio per ospitare al largo i migranti», si legge in una nota. Qui di seguito il video del clamoroso errore del viceministro pentastellato





