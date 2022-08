Cancro al seno, malattia Olivia Newton-John/ Dai sintomi alla diagnosi: un forte mal di schiena poi…

Cancro al seno, qual era la malattia di Olivia Newton-John

“Non voglio sapere quanto mi resta, ogni giorno è un regalo”. Parlava così Olivia Newton-John pochi anni fa, parlando della sua malattia. È il cancro al seno la malattia contro la quale l’attrice e cantante ha iniziato a combattere all’età di 44 anni e che, a quel tempo, la costrinse ad interrompere il suo tour. Prima un forte e perdurante dolore alla schiena, poi le visite mediche e la diagnosi: un tumore al seno con metastasi alle ossa. È l’inizio di una lunga battaglia per l’attrice che più volte crede di averlo sconfitto per poi doverci invece fare nuovamente i conti qualche tempo dopo.

“Quando ti viene diagnosticato il cancro o una grave malattia, improvvisamente ti viene posto davanti un limite di tempo – raccontava nel 2019 Olivia Newton-John in una delle ultime interviste rilasciate, – Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere, molto probabilmente andrà così perché ci crederai. Quindi per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di quanto si aspettano che io viva”.

Olivia Newton-John e il cancro al seno: una battaglia durata 30 anni

Olivia Newton-John ha combattuto per circa 30 anni con un cancro al seno, una delle malattie più diffuse nel mondo femminile. L’attrice però non ce l’ha fatta e ieri è stata annunciata la sua morte. La triste notizia è stata data sulla sua pagina Facebook ufficiale in una dichiarazione che sottolinea anche l’impegno dato dall’attrice nella ricerca: “Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro”.

