Cancro in aumento tra i giovani: +12,8% negli Usa dal 2000/ Sempre più casi sotto i 50 anni: le cause

A sempre più giovani viene diagnosticato un cancro negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Nel 2019, il numero di casi di cancro tra le persone sotto i 50 anni negli Stati Uniti è aumentato a 107.8 su 100.000, con un incremento del 12,8% rispetto al 2000, secondo i dati del governo. Uno studio condotto lo scorso anno su BMJ Oncology ha rivelato un significativo aumento globale dei tassi di cancro tra gli individui sotto i 50 anni: i numeri più alti sono stati osservati in Nord America, Australia ed Europa occidentale. Gli esperti sono a lavoro per comprendere le ragioni di questa tendenza e per identificare i giovani a maggior rischio.

Il sospetto principale è che i cambiamenti nello stile di vita, come la ridotta attività fisica, l’aumento del consumo di alimenti altamente trasformati e l’esposizione a nuove tossine, possano contribuire ad aumentare il rischio di sviluppare un tumore per i più giovani. Insider Paper racconta la storia di Meilin Keen, una 27enne che stava studiando per l’esame di abilitazione e si preparava a trasferirsi a New York lo scorso giugno. La giovane ha iniziato ad avvertire sintomi gravi, incluso vomito con sangue, per poi scoprire di avere un cancro allo stomaco. Ciò l’ha portata a rinviare l’esame, per impegnarsi nel combattere la malattia.

Il cancro colpisce sempre più giovani: preoccupa quello del colon

A dicembre, i chirurghi hanno eseguito un intervento per rimuovere lo stomaco alla giovane Meilin Keen, colpita da un cancro allo stomaco. La dottoressa Andrea Cercek, che co-dirige un programma per pazienti affetti da tumore gastrointestinale a esordio precoce presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dove è stata curata Keen, ha spiegato: “I pazienti stanno diventando più giovani. È probabile che si tratti di qualche cambiamento ambientale, che si tratti di qualcosa nel nostro cibo, nei nostri farmaci o qualcosa che non abbiamo ancora identificato”.

Sebbene il cancro colpisca ancora prevalentemente le persone anziane, l’aumento dei tumori a esordio precoce rappresenta una minaccia importante: nel 2019, un nuovo paziente affetto da cancro del colon-retto su cinque aveva meno di 55 anni, quasi il doppio rispetto al 1995. A molti di questi pazienti più giovani viene diagnosticata la malattia in fase avanzata. I tassi di mortalità per cancro del colon-retto stanno diminuendo tra i pazienti sopra i 65 anni ma sono in aumento per quelli sotto i 50 anni. Nonostante questo, Insider Paper sottolinea come il tasso complessivo di mortalità per cancro negli Stati Uniti sia diminuito di un terzo dal 1991, principalmente a causa della diminuzione del fumo e del miglioramento dei trattamenti.











