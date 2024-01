Cancro, Leone e Vergine: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Amore, lavoro e salute

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni in amore

Periodo bello in amore per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio. I single che hanno un interesse per una persona possono farsi sotto. Secondo l’astrologo più famoso della televisione italiano, le stelle di questo periodo potrebbero influenzare notevolmente la vita sentimentale del Cancro che potrebbe dare una svolta alla sfera amorosa. Previste novità anche per i cuoi solitari. Qualche tensione in amore per i nati sotto il segno del Leone. Ai single che piace una persona non aspettare, ma dichiarati. Per le coppie in crisi è arrivato il momento di fare una scelta definitiva e decidere se portare avanti la relazione o chiuderla definitivamente.

Ariete, Toro e Gemelli: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Amore, lavoro e salute...

Qualche ansia per i nati sotto il segno della Vergine, non solo per l’amore, ma anche per i rapporti interpersonali. Il periodo non è dei migliori e sarà opportuno non sollevare questioni inutili. I single del segno, da una parte sentono la voglia di vivere un nuovo amore e, dall’altra, c’è la paura di ricevere una nuova delusione.

ACQUARIO, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: resilienza e coraggio…

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per il lavoro

Per i nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio, il lavoro potrebbe offrire delle occasioni anche in campi diversi da quelli in cui lavorate abitualmente. Al momento, le persone del segno non sono totalmente soddisfatte, ma non bisogna arrendersi in vista di una ripresa professionale importante per il futuro. Per il Leone, sul lavoro, la parola d’ordine è prudenza soprattutto se ci sono decisioni da prendere. Attenzione alla stanchezza che potrebbe rovinare rapporti lavorativi e collaborazioni.

LEONE, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: opportunità di crescita

Le uniche difficoltà che potrebbero incontrare sul lavoro i nati sotto il segno della Vergine sono legate al mese scorso. E’ probabile che ci sia qualche difficoltà nella gestione lavorativa.

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per la salute

Qualche fastidio allo stomaco e qualche problema reumatico per i nati sotto il segno del Cancro secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio. Prevista anche qualche tensione nervosa. Il Leone potrebbe accusare qualche fastidio causato dal nervosismo. Da evitare la stanchezza che potrebbe portare a qualche fastidio legato alla testa.

Infine, per i nati sotto il segno della Vergine, attenzione alla circolazione alle gambe e allo stomaco. Attenzione anche alle articolazioni. Consultate un professionista qualora i fastidi dovessero persistere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA