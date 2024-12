Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco dal 9 al 16 dicembre 2024

Il primo weekend natalizio è ufficialmente iniziato, ma cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 9 al 16 dicembre 2024? Come ogni venerdì, torna puntale l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che fornisce consigli su come affrontare i prossimi giorni e gestire eventuali imprevisti. Come andrà, dunque, la prossima settimana per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox dicembre 2024, le previsioni del mese/ Nuovi orizzonti per Sagittario e Bilancia

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 9 al 16 dicembre: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una settimana ricca di energie sul lavoro, necessario per concretizzare diverse idee. Attenzione, invece, a qualche piccola tensione in amore che sarà necessario gestire con diplomazia evitando di scontrarsi con il partner per peggiorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox dicembre 2024, le previsioni del mese/ Grandi cambiamenti per Gemelli e Leone

Il Toro, nella settimana che va dal 9 al 16 dicembre 2024, dovrà concentrarvi su ciò che conta davvero sia nella vita sentimentale che professionale. Sul lavoro, potrebbe arrivare una proposta interessante mentre in amore sarà importante cercare il dialogo con il partner per evitare malintesi. Settimana vivace, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli che, sul lavoro, dovrà sfruttare la capacità di comunicazione. In amore, sarà importante dedicare del tempo al partner.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 9 al 16 dicembre: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 9 al 16 dicembre 2024, i nati sotto il segno del Cancro vivranno un inizio di settimana abbastanza turbolento. Sul lavoro, le idee potrebbero finalmente spiccare il volo mentre in amore cercate di dedicare tempo al partner e alla famiglia.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 novembre 2024/ Scorpione riflessivo, novità importanti per l'Acquario

L’ottimismo, invece, guiderà i nati sotto il segno del Leone sia sul lavoro che in amore. Sul lavoro, i risultati potrebbero arrivare solo a fine settimana mentre in amore cercate di capire anche le esigenze del partner attraverso il dialogo. La Vergine, invece, dovrebbe sfruttare la settimana per pianificare il futuro. Sul lavoro, le stelle vi supportano per raggiungere determinati obiettivi mentre in amore la complicità con il partner sarà forte.