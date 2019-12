Candidata M5S Calabria: “Chattai con Mark Caltagirone”/ Alessia Bausone come la Prati

Alessia Bausone come Pamela Prati: anche la candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in Calabria “agganciata” da Mark Caltagirone. A rivelarlo è stata la stessa giurista ai microfoni di Adnkronos: l’ex esponente del Partito Democratico ha spiegato di aver chattato con l’inesistente ex compagno della star del Bagaglino, al centro dei principali salotti televisivi negli ultimi mesi senza dimenticare i ruoli di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Un giallo che ha fatto discutere sui social network e che ha coinvolto altre personalità del mondo dello spettacolo. Senza risparmiare i politici: anche la Bausone, infatti, ha rischiato di fare la stessa fine della Prati. Tutto è iniziato all’alba del 2018 grazie ai social network, visto che la Bausone è stata contattata da “Marco Caltagirone” su Facebook…

ALESSIA BAUSONE COME LA PRATI: “CHATTAI CON MARK CALTAGIRONE”

Alessia Bausone, che vanta anche l’esperienza come consigliera comunale a San Luca, ha spiegato ai microfoni di Adnkronos: «Sono stata contattata dal profilo Facebook ‘Marco Caltagirone’ a gennaio del 2018 quando ancora non era il promesso sposo-fake di Pamela Prati. Il suo obiettivo era quello di screditare una politica calabrese di centrodestra che da lì a poco si sarebbe candidata in Parlamento». Prosegue l’esponente del Movimento 5 Stelle: «Credeva che questi mezzi di discredito potessero attecchire con me per poterle andare contro. Ma sono leale e onesta, anche con chi sta altrove politicamente e questi mezzucci per me non sono attrattivi». Una brutta vicenda, dunque, che è stata resa pubblica dalla stessa Bausone una volta esploso il caso Prati-Caltagirone…

© RIPRODUZIONE RISERVATA