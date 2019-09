Pamela Perricciolo, prove contro Eliana Michelazzo/ Novità sul caso Mark Caltagirone

Il “Pamela Prati gate” non è ancora chiuso. Se il caso della scorsa stagione televisiva è stato il vostro incubo, allora vi annunciamo che potrebbe tornare. Pensavate che Barbara d’Urso lo avesse sepolto? La conduttrice, secondo quanto riportato da Fanpage, è pronta a rispolverare il caso Mark Caltagirone. Pare che “Live-Non è la d’Urso”, il format ideato e condotto dalla regina di Canale 5, ripartirà dal promesso sposo fantasma di Pamela Prati. L’agente Pamela Perricciolo è stata avvistata a Cologno Monzese, nei pressi del nuovo studio del programma. Com’è noto, il programma, che andrà in onda in prima serata da domenica 15 settembre, è stato trasferito dagli studi di Telelombardia a quelli di Cologno Monzese per facilitare gli spostamenti della conduttrice, che deve condurre anche Domenica Live. E dunque proprio a Cologno è stata avvistata Pamela Perricciolo, protagonista del caso dell’anno con Eliana Michelazzo e la showgirl sarda. Cosa ci faceva lì? Ha incontrato chi lavora al programma?

PAMELA PERRICCIOLO CONTRO ELIANA MICHELAZZO

Le indiscrezioni non finiscono qui. Secondo quanto riportato da Fanpage, Pamela Perricciolo avrebbe prodotto nuove prove che potrebbero cambiare la posizione dell’ex amica Eliana Michelazzo. Quest’ultima aveva raccontato di essere stata plagiata per dieci anni. E aveva accusato “Donna Pamela” di averla ingannata al punto tale da farle credere di avere un marito, tale Simone Coppi. Ma stando alle nuove prove prodotte dalla Perricciolo, la tesi di Eliana Michelazzo non reggerebbe. In particolare, c’è una denuncia che potrebbe riscrivere una parte di questa complessa vicenda. E poi il programma di Barbara d’Urso avrebbe messo le mani su una testimonianza “bomba”, che metterebbe Eliana Michelazzo nella condizione di dover chiarire ogni aspetto del caso. Un altro nodo da sciogliere riguarda Mark Caltagirone. Esiste un uomo dietro questa storia? Secondo Fanpage, i contatti tra Pamela Perricciolo e lo staff di Barbara d’Urso non si sono interrotti quest’estate. L’obiettivo è trovare risposte agli interrogativi rimasti aperti. Le telecamere del programma avrebbero anche seguito l’ex agente in una discussa serata in discoteca in cui Pamela Perricciolo ha avuto il ruolo di guest star.

