Candidati Elezioni Comunali Genova 2022, chi sono/ I nomi: sfida Bucci-Dello Strologo

ELEZIONI GENOVA, CANDIDATI COMUNALI 2022: SFIDA BUCCI-DELLO STROLOGO

Sono 7 i candidati alle Elezioni Comunali Genova 2022, 6 i nomi per prolungare la sfida delle Amministrative nel capoluogo della Liguria al ballottaggio contro il favorito sindaco uscente Marco Bucci.

Il candidato sostenuto come 5 anni fa dall’intero Centrodestra è il sindaco-manager che si è distinto in questi 5 anni nella tragedia più grande che Genova abbia mai dovuto far fronte: in carica dal giugno del 2017, Bucci nell’ottobre 2018 è stato nominato commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018 e che è costato la vita a 43 persone. A differenza delle precedenti Elezioni Comunali, per il secondo mandato a Genova Marco Bucci può contare sull’inedito appoggio di Italia Viva-Renzi e del Nuovo Psi oltre ai “soliti” Fdi, Lega, Forza Italia, Udc. «Vinceremo al primo turno, ma i sondaggi positivi non bastano, devono diventare voti», ripete da giorni il sindaco uscente di Genova. Principale contendente tra gli altri 6 candidati è certamente Ariel Dello Strologo, rappresentante della coalizione progressista con Pd e M5s allineati. È avvocato ed è stato presidente della comunità ebraica di Genova: candidato civico moderato, raccoglie l’adesione delle liste Sinistra Italiana, Demos, Possibile, Verdi, oltre ovviamente ai Dem e i 5Stelle.

ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022, TUTTI GLI ALTRI CANDIDATI

Se Dello Strologo punta soprattutto ad arrivare al ballottaggio, che già sarebbe una grande vittoria per la coalizione di Centrosinistra di fronte al sindaco uscente e nettamente più conosciuto a Genova, Marco Bucci, gli altri 6 candidati alle Elezioni Comunali 2022 proveranno ad inserirsi come ruolo di “outsider” nella lotta alla poltrona di Palazzo Doria Tursi.

Il primo “tra gli altri” è certamente Mattia Crucioli, senatore eletto nel 2018 con il M5s ma fuoriuscito con forte polemica dopo l’adesione al Governo Draghi: è in quota Alternativa C’è e si candida con la lista Uniti per la Costituzione. Concorre per la carica di sindaco anche Antonella Marras, sostenuta dalla lista La sinistra insieme e che riunisce le altre liste come Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista. Sempre da sinistra, ma con un altro progetto, troviamo Cinzia Ronzitti: 59anni, sindacalista e in corso con la lista Partito Comunista dei Lavoratori. Anche Carlo Carpi si è candidato alle Elezioni Comunali in Genova: per il 39enne già candidato alle Regionali 2020, è la lista indipendente Insieme per Genova con la quale spera di raccogliere voti atti ad entrare in Consiglio. Infine, il candidato del Movimento 3V (no vax) è Martino Manzano Olivieri, 38enne, forte dei temi sulla pandemia e convinto oppositore dell’obbligo vaccinale.

