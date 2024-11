DOVE SI VOTA PER LE ELEZIONI COMUNALI 2024: I 5 COMUNI SCIOLTI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE, COME SI VOTA E QUANDO

Non di solo Regionali vive quest’ultimo appuntamento elettorale dell’anno: si vota infatti ieri e oggi per il turno straordinario di Elezioni Comunali 2024 nei 5 Comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di mafia. Come stabilito dal decreto del Viminale dello scorso 11 settembre 2024, i Comuni del Lazio (Anzio e Nettuno), Campania (Sparanise), Calabria (Cosoleto) e Sicilia (Mojo Alcantara) tornano alle urne per provare rinnovare sindaco e Consiglio comunale dopo il commissariamento disposto negli ultimi anni.

Maurizio Lupi e Letizia Moratti, ‘primarie’ Centrodestra per sindaco Milano/ Comunali 2026: tutti gli scenari

Capire come si vota alle Elezioni Comunali 2024 (che si tengono in contemporanea con le Regionali in Emilia Romagna e Umbria) in realtà è molto semplice in quanto occorre porre la X sul candidato sindaco e/o una lista a suo sostegno, senza possibilità di voto disgiunto: viene eletto chi al primo turno chi supera il 50% dei voti – nei Comuni di Anzio e Nettuno – mentre si va al ballottaggio se nessuno dei due candidati sindaco supera tale cifra. Di contro invece, negli altri tre piccoli Comuni al voto la legge elettorale vede l’elezione in caso di semplice maggioranza dei voti. Quando si vota è ancora più semplice dato che dopo la prima giornata di votazione ieri 17 novembre, c’è tempo fino a oggi – lunedì 18 novembre 2024 – alle ore 15 per esercitare il proprio diritto di voti nei 5 Comuni sciolti per mafia. I risultati saranno disponibili nel primo pomeriggio, parallelamente a chi risulterà vincitore nel voto di Umbria ed Emilia Romagna.

Nola, Elezioni Comunali 2022 con voto di scambio?/ Le Iene: “frode e reclutamento”. Lista pro-Pd sotto accusa

Si tratta per questi 5 Comuni di un ultimo “appello” per le democrazia dopo il fallimento del sistema locale, le potenziali infiltrazioni mafiose e di malafffare e la conseguente situazione di commissariamento che dura fino alle urne di queste Elezioni Comunali 2024: soprattutto nei centri più grandi Nettuno e Anzio, a pochi passi dalla Capitale Roma, devono dimostrare di aver messo in “soffitta” il grigio periodo delle due precedenti giunte comunali decadute con il commissariamento imposto dal Viminale. Per seguire tutti i risultati di questi 5 voti di Amministrative è possibile consultare il portale “Eligendo” del Ministero dell’Interno, così come la consueta diretta risultati che vi proponiamo in queste pagine con aggiornamenti puntuali sulla sfida finale ad Anzio, Nettuno, Mojo Alcantara, Sparanise e Cosoleto.

Elezioni Milano, toto-sindaco dopo Sala/ Caos Pd dopo rimpasto, Majorino in pole. Cdx: De Albertis o Pazzali

CANDIDATI SINDACO ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024: TURNO BALLOTTAGGIO L’1-2 DICEMBRE

Partendo dalle Elezioni Comunali 2024 dei due Comuni più grandi al voto in questa seduta straordinaria, tanto ad Anzio quanto a Nettuno vi sono in tutto 5 candidati sindaco con relative coalizioni che puntano alla vittoria che garantirebbe un ritorno alla normalità con il nuovo Consiglio Comunale tutto da eleggere con i candidati in sfida tra ieri e oggi. Ad Anzio il candidato Sindaco del Centrodestra unito è Stefano Bertolini, scelto da FdI, Lega, FI e Noi Moderati per sfidare il nome del Pd Aurelio Lo Fazio, sostenuto anche da “Un’altra città”. In un “campo largo” spaccato in queste Elezioni Comunali 2024, il M5s si presenta con Ciro Nutello, candidato di 5Stelle e Alternativa per Anzio. Lina Giannino si presenta con le liste Rifondazione Comunista e Solo per Anzio, mentre Pietro Di Donisi è sostenuto da Turano per Anzio e Lavinia con Anzio.

A Nettuno invece la corsa per i risultati delle Elezioni Comunali 2024 vive tutta nella sfida tra il Centrosinistra a guida Pd di Nicola Burrini e il Centrodestra di Daniele Maggiore: il primo è candidato sindaco delle liste, oltre ai Dem, Leati a Nettuno e Burrini sindaco; per il secondo invece si conferma la formazione al completo del Centrodestra nazionale, ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia, NM e Lega. Altri candidati sindaco del comune laziale sono Antonio Taurelli, civico con propria lista assieme a Patto per Nettuno; Simoneta Sanetti, candidata civica con Sanetti Sindaco di Nettuno, Dialogo e Nettuno Progetto Comune, e infine il candidato solitario del M5s Mauro Rizzo.

Per quanto riguarda invece i candidati sindaco che entro oggi pomeriggio dovrebbero avere i risultati definitivi in quanto Comuni sotto i 15mila abitanti, partiamo dallo scenario “particolare” di Cosoleto (Reggio Calabria) dove il candidato di area vicino al Centrodestra Angelo Surace è di fatto l’unico nome che i cittadini si trovano nella scheda elettorale alle urne. A Mojo Alcantara, in provincia di Messina, si sfidano invece l’ex sindaco Salvatore Currenti – in carica tra il 1985 e il 1993 e poi per 10 anni al ’98 al 2008 – contro Gaetano Laviano di “Ripartiamo Insieme”. Chiudiamo la lista di Elezioni Comunali 2024 nei Comuni sciolto per infiltrazioni mafiose passate con la sfida a Sparanise (provincia di Caserta) tra le due liste presenti nella scheda, quella di Nico Cerullo con “Sparanise in Movimento” e quella di Fabrizio De Pasquale con la civica “Cambiamo Sparanise”. Risultati ed info sull’eventuale turno di ballottaggio (si voterebbe l’1 e 2 dicembre 2024) oggi da dopo le ore 15 in diretta dal portale del Viminale “Eligendo”.