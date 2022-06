Candidati Elezioni Comunali Parma 2022, chi sono/ I nomi: Guerra contro Vignali

ELEZIONI PARMA, CANDIDATI COMUNALI 2022: IL DOPO PIZZAROTTI?

I candidati alle Elezioni Comunali Parma 2022 sono 10, ma all’appello manca il sindaco uscente Federico Pizzarotti, reduce da dieci anni di incarico. Il primo cittadino, dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle, che lo ha portato ad essere il primo pentastellato sulla poltrona di un capoluogo di provincia, ha deciso di non concorrere, seppure abbia posto il suo nome nella lista Effetto Parma. Il partito di Giuseppe Conte da parte sua invece non si presenta né autonomamente né in coalizione con altre forze politiche.

A trovare l’appoggio del sindaco uscente è dunque l’assessore alla Cultura Michele Guerra, tra i fedelissimi di Federico Pizzarotti, che viene sostenuto anche dal Pd e da altre forze di centrosinistra (Effetto Parma, Michele Guerra sindaco, Onda, Cantiere riformista, Onda, La sinistra coraggiosa). Il suo diretto avversario dovrebbe essere l’ex sindaco Pietro Vignali, che ha alle spalle una lunga carriera ed è stato primo cittadino della città ducale dal 2007 al 2011. Viene sostenuto da Lega e Forza Italia, oltre che da altre forze di centrodestra (Vignali sindaco, Ambiente e salute, Sicurezza e decoro). Questi due candidati sindaco alle elezioni Comunali si contendono Parma.

Michele Guerra e Pietro Vignali non sono comunque gli unici candidati alle Elezioni Comunali Parma 2022. Il centrodestra, in tal senso, è spaccato. Oltre all’ex sindaco, sostenuto da Lega e Forza Italia, corre infatti per la poltrona anche Priamo Bocchi, attuale responsabile provinciale Enti locali del partito, sostenuto da Fratelli d’Italia. I volti maggiormente sotto i riflettori per le urne sono sostanzialmente questi tre, ma ce ne sono altri 7 che cercheranno di fare da “outsider” di fronte agli elettori (con un ballottaggio che appare praticamente certo dato l’elevato numero di candidati).

Tra questi Civiltà Parmigiana, sigla storica della politica cittadina, con le alleanze di Generazione Parma con Azione, Ora e Un progetto di comunità, presenta l’architetto Dario Costi. Il movimento 3V (no-vax) candida l’ingegnere meccanico Luca Galardi. Per L’altra Parma c’è Marco Adorni, insegnante di lettere, che viene appoggiato anche da Io Apro Rinascimento di Vittorio Sgarbi. Potere al Popolo e Rifondazione – Partito comunista italiano si presentano con Andrea Bui. L’ex membro della Giunta Giampaolo Lavagetto è in lizza con Per Parma 2032. Il biologo Enrico Ottolini è sostenuto da Europa Verde. Il candidato di Noi siamo davveroè Gaetano Vilnò.











