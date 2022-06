Candidati Elezioni Comunali Verona 2022, chi sono/ Nomi: sfida Sboarina-Tommasi

ELEZIONI VERONA, CANDIDATI COMUNALI 2022: SBOARINA CONTRO TOMMASI

Sono 6 i candidati alle Elezioni Comunali Verona 2022, con le urne aperte oggi, domenica 12 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Scontro apertissimo per la poltrona di sindaco, che vedrà grande protagonista anche il primo cittadino uscente, Federico Sboarina. Una novità degna di nota per quanto riguarda gli schieramenti in campo: se l’area giallorossa si presenterà unita, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sotto la stessa bandiera, il Centrodestra sarà diviso, con Fratelli d’Italia-Lega da una parte e Forza Italia dall’altra.

Per la poltrona di primo cittadino alle Elezioni Comunali Verona 2022 si profila uno scontro tra Centrodestra (privo di FI) e Centrosinistra. La prima coalizione è a sostegno del sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Sboarina Sindaco – Battiti, Verona Domani – Coraggio Italia, Verona al Centro e Veneta Autonomia – Noi Con l’Italia. Il Centrosinistra, invece, si è schierato al fianco di Damiano Tommasi. Queste le liste a sostegno dell’ex calciatore: Azione – Più Europa, Partito Democratico, Europa Verde – Demos – Volt, In Comune Per Verona, Traguardi e Damiano Tommasi Sindaco.

ELEZIONI COMUNALI VERONA 2022: GLI ALTRI CANDIDATI

Gli altri quattro candidati a sindaco delle Elezioni Comunali Verona 2022 non hanno intenzione di restare a guardare e puntano a ribaltare i pronostici della vigilia. Il principale indiziato come possibile sorpresa di questa tornata elettorale è Flavio Tosi, che ci riprova dopo il clamoroso flop di cinque anni fa.

Al suo fianco troviamo Forza Italia insieme ad altre otto liste: Lista Tosi, Fare!, Movimento Difesa Sociale, Csu Veneta, Prima Verona, Pensionati Veneti, Ama Verona e Tosi C’è. In corsa per la poltrona da primo cittadino anche l’ex esponente della Lega Alberto Zelger, sostenuto dalle liste Verona per la Libertà, Zelger Sindaco e il Popolo della Famiglia. Poi l’esponente del movimento no vax 3V Verità e Libertà, Anna Sautto. Infine, spazio alla candidatura di Paola Barollo, sostenuta dalla lista Verona Costituzione Libero Pensiero.

