Candidati Presidente Regionali Basilicata 2024/ Vito Bardi, Piero Marrese, Eustachio Follia: chi sono e liste

CHI SONO I 3 CANDIDATI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: LISTE COLLEGATE E MANIFESTO CONSIGLIERI

Un campo nato “largo” ma “ristretto” in corso d’opera porta alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 tre candidati Presidente nel voto al via domenica 21 aprile dalle ore 7 alle 23 e lunedì 22 aprile dalle 7 fino alle 15 (con spoglio direttamente dopo la chiusura dei seggi, ndr): si giocano i prossimi 5 anni di Presidenza lucana il Governatore uscente Vito Bardi, lo sfidante principale del Centrosinistra, Piero Marrese, e il candidato outsider in quota Volt, Eustachio Follia.

Dopo il clamore per la vittoria alle Regionali in Sardegna, il “campo largo” da Schlein a Conte e AVS ha subito una pesante battuta d’arresto alle ultime Elezioni in Abruzzo: per questo la “genesi” della candidatura in casa Centrosinistra ha visto non pochi ostacoli. Pd e M5s hanno infatti lanciato prima il nome di Domenico Lacerenza, medico vicino all’ex Ministro Roberto Speranza, trovando però lo strappo di Azione e Italia Viva che non sono state consultate per la nomina: gli ex Terzo Polo si sono dunque diretti verso il campo di Bardi, lasciando il “campo largo” ben più stretto di prima. Infine la convergenza su Piero Marrese ha di fatto ritardato l’inizio della campagna elettorale della sinistra in Basilicata, con i possibili effetti che andranno valutati solo una volta chiariti i risultati di questa terza tornata elettorale del 2024.

Prima della maxi abbuffata elettorale di giugno (con in election day Europee, Amministrative e Regionali), ecco che le Elezioni in Basilicata rappresentano una sorta di “spareggio” di questo inizio 2024 tra le coalizioni a “guida” Meloni e Schlein-Conte. Ricordando come la legge elettorale delle Regionali Basilicata 2024 preveda un unico turno senza ballottaggio, il candidato Presidente che prenderà anche un solo voto più degli avversari risulterà il vincitore. Ecco qui di seguito i dettagli delle liste a sostegno dei 3 candidati Presidente lucani, qui i manifesti con tutti i candidati consiglieri nelle due circoscrizioni, Potenza e Matera:

– Vito Bardi (Centrodestra): Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Noi Moderati, Udc-Dc-Rotondi-Popolari Uniti, Orgoglio lucano, La Basilicata Vera, Azione e Italia Viva

– Piero Marrese (Centrosinistra): Pd, M5s, Avs-Ev-Psi-Si-Basilicata Possibile, Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune

– Eustachio Follia: Volt Basilicata

CHI SONO BARDI, MARRESE E FOLLIA: I 3 CANDIDATI IN BASILICATA E IL “CAMPO LARGO” A PEZZI

Con i seggi appena aperti è ovvio che per sapere chi sarà il nuovo Presidente di Regione Basilicata occorrerà attendere il pomeriggio di lunedì, al più tardi la sera: per conoscere invece meglio chi sono i 3 candidati Presidente in lizza nelle Elezioni Regionali Basilicata 2024 ecco che qualche curiosità possiamo tranquillamente svelarvela. Secondo i sondaggi diffusi prima del silenzio elettorale (calato a 15 giorni dal voto, ndr) il Governatore uscente Vito Bardi risultava in vantaggio, seppur di pochi punti percentuali, sul rivale diretto del Centrosinistra: già vicecomandante generale della Guardia di Finanza, originario iscritto a Forza Italia, rappresenta la garanzia per il Centrodestra di una continuità di Governo dopo gli scorai 5 anni di Giunta in Basilicata. Nel 2019 fu lo stesso Silvio Berlusconi ad indicarlo come candidato alle Regionali, convincendo gli alleati Meloni e Salvini sulla bontà del progetto locale: Bardi vinse contro gli sfidanti dem Carlo Trerotola e grillino Antonio Mattia, grazie al traino della Lega di Salvini in quell’occasione prima lista regionale con quasi il 20% delle preferenze.

Contro il favorito della vigilia si schiera Piero Marrese, avvocato e ricercatore 44enne e già con una discreta carriera politica alle spalle nonostante la giovane età: scelto da Pd e M5s dopo lunghe traversie legate ai problemi nazionali del “campo largo”, nel 2015 il candidato Presidente in quota dem è stato sindaco di Montalbano Jonico mentre 3 anni dopo viene eletto presidente della Provincia di Matera (entrambe le cariche già riconfermate in un secondo mandato). Nominato da Pd e M5s ma “indicato” da Angelo Chiorazzo, uno dei leader politici più in vista in Basilicata e lui stesso candidato in un primo momento quando ancora il “campo largo” non aveva trovato un accordo. Infine alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 partecipa l’outsider Eustachio Follia, fuori dalle dinamiche politiche e giornalista candidato con il partito paneuropeo Volt: è stato capo ufficio stampa del Comune di Matera e prova ad intercettare i voti di sfiducia al “bipolarismo” classico proiettando già temi e programmi verso le Elezioni Europee di giugno. Eutanasia legale, cannabis free e questioni “civili” al centro del programma in capo a Volt Basilicata con il coordinatore regionale del partito paneuropeo.

