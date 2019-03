Vito Bardi/ Video elezioni Basilicata, chi è il candidato presidente del centrodestra

Risponde al nome di Vito Bardi il candidato governatore del centrodestra per le elezioni regionali della Basilicata di domenica 24 marzo. E’ lui il prescelto da Silvio Berlusconi, su indicazione della versione lucana di Forza Italia, sostenuto da una coalizione che si presenta compatta nel tentativo di strappare una regione governata dal centrosinistra ormai dal 2009. Bardi è riuscito ad aggregare attorno alla sua figura non soltanto il partito del Cavaliere, che prima di essere costretto ad uno stop forzato per motivi di salute legati ad un’ernia inguinale si è speso in lungo e in largo in regione, ma anche la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, oltre che le liste Idea e Basilicata Positiva. Quello lucano sarà un test importante per tutto il centrodestra ma in particolare per Forza Italia: dopo i successi nelle regionali abruzzesi e sarde, una vittoria in Basilicata consentirebbe infatti a Berlusconi, principale sponsor di Bardi, di affermare la propria centralità rispetto ai due “alleati” così poco convinti dell’opportunità di mantenere vivi i rapporti con il “vecchio” centrodestra di stampo berlusconiano.

VITO BARDI, CANDIDATO PRESIDENTE CENTRODESTRA IN BASILICATA

Ma chi è Vito Bardi, il candidato governatore della Basilicata espressione del centrodestra? Si parla di un generale della Guardia di Finanza, nello specifico del Corpo d’Armata (in congedo), nato a Potenza il 18 settembre del 1951. La sua lunga carriera militare ha avuto inizio nel 1967, all’età di 16 anni, quando venne ammesso alla Nunziatella conseguendo il diploma di maturità classica. Negli anni a venire Bardi ha conseguito 4 lauree (Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Internazionali e Diplomatiche e Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria), un master alla Bocconi in Diritto Tributario dell’Impresa e l’abilitazione alla professione forense. Ricca di lustro anche la carriera militare di Bardi, nominato Tenente nel 1974, Capitano nel 1979, Maggiore nel 1986, Colonnello nel 1995, Generale nel 2005 e poi Comandante nel 2013.

“PERCHE’ BERLUSCONI HA SCELTO ME”

Vito Bardi per due volte è stato indagato, in entrambi i casi dal pm Henry John Woodcock: nel 2011 con l’accusa di favoreggiamento e rivelazione di segreto, nel 2014 con quella di corruzione, ma tutte e due le volte la sua posizione è stata archiviata. Rispetto a queste inchieste, come riportato da Money.it, dopo la seconda archiviazione, Bardi commentò amaro:”Io mi sono ritrovato alla gogna senza poter sapere nemmeno chi mi ci aveva trascinato“. Intervistato qualche giorno fa da Il Giornale, il candidato del centrodestra alla guida della Regione Basilicata ha spiegato come mai Silvio Berlusconi abbia scelto proprio lui:”Ha esaminato a fondo il mio profilo e mi ha detto che era quello giusto per affrontare quest’avventura in una terra complessa governata dalla sinistra da 30 anni”. Secondo Bardi ci sono comunque delle priorità su cui la sua azione di governo si concentrerà in caso di vittoria:”Soprattutto infrastrutturali. A parte le strade e le ferrovie qui non esiste un vero aeroporto. Va rilanciato subito lo scalo di Pisticci. Defiscalizzazione per le aziende per creare occupazione. I giovani vanno via perché non trovano lavoro e la popolazione invecchia. Si potrebbero creare degli hub, tipo la Apple in Campania, per far sì che i cervelli rimangano sul territorio. Dobbiamo creare progettualità a medio e lungo termine. Lo spopolamento si combatte con le politiche per il lavoro, non con gli stranieri. Detto questo, qui sono benvenuti tutti, purché siano persone perbene”.



