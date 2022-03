Cane e gatto/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Tomas Milian

Cane e gatto, film di Rete 4 diretto da Bruno Corbucci

Cane e gatto va in onda su Rete 4 alle 16.45 di oggi, 26 marzo. Di genere commedia, il lungometraggio è una produzione italiana del 1983 diretta da Bruno Corbucci, fratello dell’altrettanto regista Sergio. Gli interpreti principali sono Bud Spencer, Tomas Milian e Margherita Fumero.

Le musiche del film sono affidate al duo dei fratelli La Bionda. Il film è sicuramente un prodotto di livello per gli appassionati soprattutto per la presenza, come detto, di due interpreti molto famosi al grande pubblico.

Cane e gatto, la trama del film: far luce su alcuni furti

Il racconto di Cane e Gatto si svolge a Los Angeles dove il capitano della polizia Mark sta per andare in ferie con la sua famiglia, tanto desiderosa di raggiungere il campeggio. Purtroppo, proprio poco prima di lasciare il posto di lavoro, viene raggiunto dal suo superiore che gli comunica di affidargli il compito di far luce su alcuni furti e omicidi avvenuti in una zona della città. Nonostante non abbia tanta voglia, Mark è pronto ad adempiere al suo compito di catturare il ladro, che in realtà conosce molto bene. Si tratta di un ladruncolo che è solito trascorrere le sue giornate tra sale da ballo e sale da gioco che risponde al nome di Tony Roma.

Anche la polizia lo conosce bene, infatti è noto per essere sfuggito molte volte alla cattura. Mark è animato da grande vigore e sa di riuscire a incastrarlo, anche perché non vede l’ora di risolvere la questione per poter partire tranquillamente per le vacanze. Entra in gioco, però, un noto capomafia che grazie alla copertura di una fabbrica di statuette dirige tutti i loschi traffici della zona. Il malvivente ricercato cade nella sua trappola e quando il capitano Mark riesce a prenderlo, i banditi hanno sequestrato tutta la famiglia del poliziotto. Ma la sua abilità e quella del suo fidato cane hanno la meglio, quindi riesce a liberare la sua famiglia, a catturare il malvivente e a partire per le agognate vacanze.

