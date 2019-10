Cane lo lecca e contrae infezione: braccia e gambe amputate/ Un’anomalia genetica…

Un’infezione contratta a causa di una leccata del suo cane poteva risultare fatale, ma Greg Manteufel è ancora vivo. La storia del 49enne del Wisconsin ha fatto il giro del mondo: lo statunitense ha infatti rischiato la vita dopo aver contratto la capnocytophaga, batterio che si trova nella saliva dei cani e che è per lo più innocuo per l’uomo, se non per coloro che hanno un sistema immunitario debole. La tragedia risale all’estate 2018: Greg ha iniziato a stare male, sintomi da banale influenza, e la situazione è precipitata nel giro di poche ore. Portato in ospedale dai familiari, i sanitari hanno individuato la causa del malore ma il batterio aveva già compromesso alcune parti del corpo: i medici non hanno potuto fare altro che amputare braccia e gambe, nonché la pelle di naso e labbro superiore. Dopo aver lottato tra la vita e la morte, il quarantanovenne si è ripreso ma la sua vita è completamente cambiata…

INFEZIONE DA LECCATA DI CANE: IL DRAMMA DI GREG MANTEUFEL

Come spiegato dalla stampa locale, Greg ha contratto l’infezione a causa di una sua rara anomalia genetica: il suo organismo è particolarmente sensibile al batterio contratto dal suo cane, Ellie. La sua vita, ovviamente, è stata stravolta: l’uomo è costretto ad usare delle protesi, deve fare molta fisioterapia e dovrà sottoporsi in futuro a molti altri interventi. Un dramma incredibile, ma Greg non ha abbandonato la sua Ellie: «La amiamo come se fosse nostra figlia», le sue parole a Usa Today. E vuole tornare alla sua vita di prima: è pronto a guidare con le protesi, ad acquistare una canna da pesca per coltivare la sua passione e di riprendere un altro hobby come la pittura. E Ellie non lo molla un attimo: «Lei adora i bambini, i cuccioli e anche gli altri cani. Non ci saremmo mai liberati di lei, la amiamo da morire».

