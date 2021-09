Cani anti-Covid all’aeroporto di Miami/ Fiuteranno il virus tra i dipendenti

I cani anti-Covid arrivano in aeroporto a Miami. La notizia è stata riportata dal quotidiano della Florida “Local 10”, che ha spiegato che i quattrozampe dal formidabile fiuto, dopo avere “debuttato” in occasione di una partita dei Miami Heat e al South Beach Wine and Food Festival, adesso proveranno ad annusare il Coronavirus all’aeroporto internazionale della città statunitense. Stando a quanto riferito dai funzionari della struttura, grazie a un accordo incentivato dal commissario della contea di Miami-Dade, Kionne McGhee, e approvata dalla commissione, il dipartimento dell’aviazione della contea ha deciso di collaborare con la Florida International University per ospitare un programma pilota di 30 giorni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 SETTEMBRE/ 596 nuovi casi e 3 morti

I cani stazioneranno al checkpoint 3 vicino al gate 8 per controllare la salute dei dipendenti dell’aeroporto. I ricercatori della FIU, infatti, hanno addestrato i cani a fiutare un odore prodotto dai cambiamenti metabolici nelle persone infettate dal Coronavirus. Gli animali sono stati allenati ad annusare le mascherine di persone infettate dal virus che sono state “disattivate con luce ultravioletta”, in base a quanto dichiarato da Kenneth Furton, rettore della FIU e professore di chimica e biochimica.

Ivermectina, bassa riduzione mortalità Covid/ Studio: "Ipertensione la inibisce"

CANI FIUTA COVID ALL’AEROPORTO DI MIAMI: “STRUMENTO PREZIOSO”

“La pandemia di Covid ha rimodellato il mondo e lo stile di vita a cui siamo abituati”, gli ha fatto eco il commissario della contea di Miami-Dade, Kionne McGhee. Quest’ultimo ha aggiunto che la pandemia ha costretto le aziende a diventare innovative nel modo in cui fanno affari e le nostre organizzazioni e scuole a proporre un approccio diverso al modo in cui le congregazioni e gli studenti vengono insegnati. Anche le famiglie “hanno dovuto riadattarsi e diventare più creative nel modo in cui socializzano e celebrano le occasioni speciali. Pertanto, non dobbiamo rimanere indietro nel nostro approccio alla lotta contro la diffusione di questo virus”.

Covid, un microRNA altera la risposta immunitaria/ Studio "Può aggravare la malattia"

Essere in grado di applicare decenni di ricerca in questo modo “per fornire un ulteriore livello di protezione ai dipendenti dell’aeroporto internazionale di Miami, è umiliante”, ha affermato ancora il dottor Kenneth Furton. “Questi cani sono un altro strumento prezioso che possiamo sfruttare per aiutarci a convivere con questa pandemia in corso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA