Gatto eroe a Miami: trovato vivo sotto macerie del palazzo crollato/ Era lì da 16 gg

Un vero e proprio miracolo quanto avvenuto a Miami: è stato ritrovato il gatto Binx sotto le macerie del tristemente noto palazzo crollato lo scorso 25 giugno. Dopo più di due settimane, quindi, il simpatico gattino di colore nero è stato rinvenuto dai soccorritori, e già si parla di segno divino, come sottolinea l’edizione online del quotidiano La Stampa, tenendo conto che il disastro avvenuto lungo la costa di Miami ha provocato la morte di ben 79 persone, e altre 61 mancano all’appello, quasi sicuramente decedute nello sbriciolamento di parte del palazzone. Il gatto nero, il piccolo Binx, è invece stato trovato vivo e restituito così alla sua famiglia.

Ad annunciarlo è stato Daniella Levine Cava, il sindaco della contea di Miami-Dade, che attraverso una conferenza stampa ha spiegato che Binx è stato riconosciuto da un volontario che stava dando da mangiare a dei gatti che bazzicavano dalle parti dell’edificio crollato. «Sono contento – ha spiegato la prima cittadina della contea della nota città della Florida, così come si legge sull’edizione online del quotidiano torinese – che questo piccolo miracolo possa portare un po’ di luce nella vita di una famiglia in lutto oggi e possa fornire un punto luminoso per tutta la nostra comunità nel mezzo di questa terribile tragedia».

GATTO VIVO RITROVATO SOTTO IL PALAZZO CROLLATO A MIAMI: “UN RAGGIO DI SPERANZA”

Il primo cittadino ha spiegato che gli addetti al controllo degli animali stanno posizionando delle trappole in zona, con l’obiettivo di ritrovare in vita altri animali domestici che potrebbero essersi salvati dopo il crollo del palazzo.

«Tutto ciò di cui avevamo bisogno era un raggio di speranza in questa tragedia- è infine il commento, attraverso la propria pagina Facebook, di Gina Nicole Vlasek, co-fondatrice del Kitty Campus – uno dei sopravvissuti è venuto a vedere il gatto e per determinare se era il micio della sua famiglia e LO ERA!. Siamo davvero grati di poter aiutare in ogni piccolo modo a queste famiglie che hanno perso così tanto».

