Cannabis legale in Minnesota e Maryland/ Cani poliziotti K-9 saranno ricollocati in altri reparti

La legalizzazione della marijuana in Minnesota segna la fine per i K-9, ossia i cani poliziotti addestrati a rilevare cannabis. Jango, un pastore tedesco di 9 anni, e Cobra, un malinois belga di 10 anni, andranno in pensione dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione. Come spiegato dal capitano Ryan Mangan, sono gli ultimi K-9 del dipartimento addestrati a rilevare la cannabis. Addirittura, il dipartimento ha smesso di insegnare ai nuovi cani come rilevare marijuana già da anni e probabilmente non lo farà più.

Jango e Cobra, dopo la legalizzazione della droga leggera, saranno relegati al lavoro di pattuglia prima del loro pensionamento a settembre. Come spiegato ancora dal capitano, non possono essere addestrati a smettere di rilevare la marijuana, che potrebbe compromettere le ricerche di stupefacenti. Un cane addestrato a svolgere sia il lavoro di pattuglia che il rilevamento della droga costerà al dipartimento quasi $12.000. I dipartimenti a livello nazionale, compreso quello di Mangan, erano preparati alla possibilità che la marijuana diventasse legale: si potranno compensare i costi dei nuovi cani poliziotto attraverso sovvenzioni e donazioni.

I costi dei cani poliziotti

Per compensare il costo dei cani poliziotti, AKC Reunite, associazione senza scopo di lucro dell’American Kennel Club, distribuisce sovvenzioni ai dipartimenti di tutto il paese. L’organizzazione non profit lo scorso anno ha elargito 200 sovvenzioni da 7.500 dollari entro ottobre alle comunità che sono state in grado di raccogliere i primi 2.500 dollari, ha spiegato Usa Today. I nuovi cani dovranno seguire un corso di 12 settimane con un istruttore per imparare come arrestare i sospettati e rilevare droghe tra cui metanfetamine, cocaina, eroina e potenzialmente fentanil. Il costo di un nuovo cane, però, non è affatto irrisorio. Nel Maryland, lo sceriffo della contea di Talbot, Joe Gamble, ha stimato che il costo di un nuovo cane, compreso addestramento, attrezzatura e un conduttore potrebbe essere di quasi $50.000.

Quando i cani vanno in pensione, in genere nelle case dei loro conduttori, il dipartimento è ancora in sospeso per un massimo di $10.000 in spese veterinarie nel corso della loro vita. La nuova legge sulla marijuana del Maryland influenzerà il lavoro della polizia in futuro: i cani addestrati a riconoscere la marijuana continueranno a farlo nonostante ora sia legale, perché non è possibile un addestramento al contrario. Infatti, anche se il dipartimento di polizia metropolitana di St. Louis smetterà di addestrare nuovi cani al riconoscimento della marijuana, non ci sono piani per ritirare nessuno dei suoi K-9. “Parteciperanno ancora a ricerche che coinvolgono altri narcotici illegali che non coinvolgono la marijuana, su cui hanno una formazione e per cui sono ancora utili”, ha detto Caldwell, ufficiale.











